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川普遇刺後重返白宮記協晚宴 批假新聞再談第3任

中央社／華盛頓24日綜合外電報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普今天在重新舉辦的白宮記者協會晚宴上致詞時，大肆抨擊「假新聞媒體」，還提及自己可能尋求遭禁止的第3任期。3個月前，這場活動因暗殺未遂事件被迫中斷。

法新社報導，川普在華盛頓華爾道夫大飯店（Waldorf Astoria Hotel）舉行的媒體宴會上表示：「這裡聚集的，真的是史上最大群患有盲目反川普症候群（Trump derangement syndrome）的一群人。」

現年80歲的川普開場時語氣相對緩和，提到4月遭到持槍歹徒攻擊、導致他被迫撤離現場的事件。

他說：「演出必須進行下去。」

但他隨後話鋒一轉，在往往漫無邊際的演說中，將砲口對準他認定的各種敵人，先是拿記者開刀，接著再朝民主黨對手開砲。

川普稍早與「華爾街日報」採訪團隊握手時，曾舉起雙手並哈哈大笑。這個團隊率先報導他與身敗名裂的金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。

但在記者因報導川普第2個總統任期而獲獎後，川普開玩笑地說，「今晚真不輕鬆，有這麼多獎項」。

川普也再度提到爭取第3個任期的話題，儘管此舉遭到美國憲法明文禁止，他同時堅稱他只是說著玩的。

川普說：「跟我的總統任期一樣，第2次總是比較好，但第3次還會更好。」他接著補充說：「我只是在開玩笑。」

川普之後變本加厲，拿出一頂印著「川普2028」的紅色帽子，並表示：「我很開心地宣布我的意向，這某種程度算是獨家新聞，我有意角逐第4個美國總統任期」。

川普這場演說的大部分內容，與他過去的競選造勢風格相仿，當他發現自己的某些台詞不夠有梗時，還開玩笑地責備他的文膽。

但他在這場長達一小時的演說結尾時說，他「非常尊重」在場記者，同時補充說：「當我卸任後，你們就沒飯吃了」。

川普過去多年與媒體交惡，這是他首度出席白宮記者協會晚宴（White House Correspondents Dinner），還說他打算明年也參加。

川普今天是在維安升級下重返現場。3個月前，華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）傳出槍響，導致這場正式晚宴取消，川普也因疑似暗殺未遂事件，在一片混亂之中被迫撤離現場。

31歲的加州男子艾倫（Cole Allen）對企圖暗殺總統等指控不認罪。

這一次，特勤局（US Secret Service）將維安做到滴水不漏。警察與國民兵封鎖附近道路，並設下嚴密的安全警戒線，不過進場賓客僅接受粗略檢查。

主辦單位表示，這次舉辦場地從希爾頓飯店改至前川普旗下飯店華爾道夫大飯店（Waldorf-Astoria Hotel），意味著晚宴規模將縮減，氣氛會更為「親密」。

哥倫比亞廣播公司（CBS）記者江惟嘉（Weijia Jiang）說：「讓我們再試一次。」江惟嘉是即將卸任的白宮記者協會主席，上一次晚宴是由她主持。

她說：「今晚我們要傳達的訊息是：我們回來了。我們不會被嚇倒。我們不會讓暴力行為成為最終的結局。」

即將上任的白宮記者協會主席海恩瑞希（Jacqui Heinrich）說，活動明年將回到華盛頓希爾頓飯店舉辦。

精華 FAQ

  • 他在致詞中一方面抨擊所謂假新聞媒體與反川普言論，另一方面也拿自己可能爭取第3任期、甚至第4任期開玩笑，整體風格延續他一貫的競選式發言。

  • 因為先前活動曾在華盛頓希爾頓飯店附近傳出槍響，川普疑似遭遇暗殺未遂而被迫撤離，原本的正式晚宴也因此取消；這次才在維安升級後重新舉行。

  • 這次由特勤局、警方與國民兵加強封鎖周邊道路並設安全線，場地也從希爾頓改到前川普旗下的華爾道夫大飯店，主辦方並將規模縮小，改走較親密的形式。

民主黨 川普

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