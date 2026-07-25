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電機近9成、電腦科學近8成博士是國際生 白宮點出2問題

編譯盧炯燊／綜合報導
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統計顯示，美國近九成電機學位和近八成電腦學位，都是外國學生。圖為哥倫比亞大學畢業...
統計顯示，美國近九成電機學位和近八成電腦學位，都是外國學生。圖為哥倫比亞大學畢業典禮上的國際學生。(路透)

國家政策基金會(National Foundation for American Policy)對2023年全美大學畢業生的調查分析發現，在美國從事科學研發工作的博士裡，87%的電機工程博士及79%的電腦與資訊科學博士都是在外國出生。由於這類科技人才主要來自外國，早已受到美國政府關注。

富比士(Forbes) 報導，白宮科技政策辦公室主任克拉茨修斯(Michael Kratsios)最近向總統提交的報告，認為美國招收國際學生並讓他們取得博士學位，只會讓美國蒙受損失。

報告指稱，「美國幾十年來資助大量外國留學生，並在寬鬆的安全標準下容忍技術向外轉移」，「截至2024年，持有臨時簽證的電腦科學及數學博士畢業生中，約有一半人已確認畢業後計畫」。

這些博士生除返回原籍國家還有不少留在美國，報告直指存在兩個問題，返回母國者會造成科技外移，留在美國者則造成依賴外籍人員局面。

根據國家科學基金會的數據，全美科學及工程領域博士畢業生的長期居留率約為68%，遠高於返回原籍比率。但報告認為，「美國過度依賴外國留學生也帶來了安全挑戰」。

然而國際學生取得博士學位後回國也對美國不利，「我們耗費巨資培養了傑出的全球人才，卻眼睜睜地看著他們給外國政府招攬，用於建立自己國家的科技企業，最終導致美國白費努力。而大量美國民眾對用納稅人的金錢，用以投資培養科學、科技、工程與數學(STEM)人才的興趣也隨之減弱。」

該報告認為，對外國人才的依賴，使美國本土學生被國際學生邊緣化。

國家政策基金會高級研究員雷格茨(Mark Regets) 認為，白宮這個報告，是將外國學生在美國攻讀高級學位，視為對美國科學領域的威脅，但事實是美國從三方面得益，首先是給研究生課程注入活力，其次是為研發工作提供寶貴人才、第三是將美國與世界其他地區的研究聯繫起來。

該基金會最近的分析指出，自2000年以來，美國在化學、醫學及物理領域取得的諾貝爾獎，有40%是由移民獲得。

統計顯示，美國近九成電機學位和近八成電腦學位，都是國際學生。圖為紐約大學畢業典禮...
統計顯示，美國近九成電機學位和近八成電腦學位，都是國際學生。圖為紐約大學畢業典禮上的國際學生。(美聯社)

精華 FAQ

  • 根據分析，從事科學研發工作的博士中，電機工程博士有87%為外國出生，電腦與資訊科學博士也有79%為外國出生，顯示美國關鍵科技領域高度仰賴國際人才。

  • 報告認為，美國長期資助外國留學生卻可能讓技術外移，若畢業生返回母國就會流失研發成果；若留在美國，則會讓美國在重要科技領域形成對外籍人員的依賴。

  • 國家政策基金會研究員認為，國際學生能為研究生課程注入活力、補充研發人才，並強化美國與全球研究網絡；而移民也在美國多個諾貝爾獎領域占有重要貢獻。

白宮

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