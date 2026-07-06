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國慶煙火出包 布魯克林大橋多處竄火 紐約急封橋

編譯盧思綸／綜合報導
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紐約市4日晚間在布魯克林大橋一帶施放國慶煙火時，大橋一度起火，橋上多處竄出火焰與...
紐約市4日晚間在布魯克林大橋一帶施放國慶煙火時，大橋一度起火，橋上多處竄出火焰與濃煙所幸火勢迅速撲滅，無人員受傷。(路透)

紐約時報報導，美國4日迎來獨立250周年，紐約市晚間在布魯克林大橋一帶施放國慶煙火時，大橋一度起火，橋上多處竄出火焰與濃煙。警方表示，火勢很可能是國慶煙火引燃，晚間10時過後不久似乎已被撲滅，所幸未傳出人員受傷。

影片畫面顯示，由梅西百貨主辦的紐約市國慶煙火秀晚間9時過後不久登場後，連接曼哈頓與布魯克林、橫跨東河的布魯克林大橋(Brooklyn Bridge)上很快出現數處火勢。紐時在曼哈頓的攝影記者目擊，橋上人行道至少四處冒出滾滾火焰，位置正是施放煙火的地點。煙火表演結束時，一輛消防車正在滅火。

警方表示，晚間9時32分接獲通報，指布魯克林大橋發生火警。警方官員指出，起火「非常可能」由國慶日煙火引燃。到了晚間10時過後不久，官員表示火勢似乎已被撲滅。

煙火秀結束後，可見緊急車輛的紅色警示燈在布魯克林大橋中央閃爍。接近晚間10時30分前，大橋仍封閉交通，緊急車輛封鎖所有車道。一名在橋頭入口警戒的警員表示，大橋也禁止行人通行。接近晚間11時前，部分緊急車輛已離開橋面。

紐約郵報報導，24歲、來自法國的遊客庫拉(Nearing Khoula)在布魯克林濱水區觀看煙火表演。她說：「一開始我以為這是表演安排的一部分，但後來我很怕它會爆炸。我以為這座橋是木頭做的，所以很害怕。」

31歲、來自埃及的遊客沙班(Mohamed Shaban)補充說：「一開始只是小火，後來變大。黑煙太多了。」

紐約郵報記者目擊，所有火勢在1分鐘後自行熄滅。

一名了解火災應變情況的消息人士表示，用於施放煙火的臨時平台上出現「輕微」火勢，並非橋體本身，而且這座有143年歷史的大橋仍然「安全且結構穩固」。

X影片https://x.com/angleeyze/status/2073592983992062365

紐約市4日晚間在布魯克林大橋一帶施放國慶煙火時，大橋一度起火，橋上多處竄出火焰與...
紐約市4日晚間在布魯克林大橋一帶施放國慶煙火時，大橋一度起火，橋上多處竄出火焰與濃煙所幸火勢迅速撲滅，無人員受傷。(美聯社)

紐約市4日晚間在布魯克林大橋一帶施放國慶煙火時，大橋一度起火，橋上多處竄出火焰與...
紐約市4日晚間在布魯克林大橋一帶施放國慶煙火時，大橋一度起火，橋上多處竄出火焰與濃煙所幸火勢迅速撲滅，無人員受傷。(路透)

精華 FAQ

  • 警方表示，晚間接獲通報後研判，火勢非常可能是由施放國慶煙火引燃，起火點集中在臨時平台附近，而非橋體本身。

  • 火警後不久，大橋一度全面封閉，緊急車輛封鎖所有車道，連行人也被禁止通行；直到接近晚間11時前，部分車輛才離開。

  • 目前未傳出任何人員受傷，消息人士也強調火勢僅屬輕微，並非橋體受損，布魯克林大橋仍被認為安全且結構穩固。

布魯克林 曼哈頓 紐約市

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