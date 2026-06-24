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國家廣場舉辦大型博覽會 川普揭幕美國建國250周年慶

編譯陳韻涵／即時報導
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白宮24日晚上在華府國家廣場舉行盛大慶典，為建國250周年慶祝活動揭開序幕。圖為...
白宮24日晚上在華府國家廣場舉行盛大慶典，為建國250周年慶祝活動揭開序幕。圖為B-2轟炸機低空飛越廣場。（路透）

川普總統24日晚間在華盛頓特區國家廣場(National Mall)舉辦美國獨立建國250周年的「偉哉美國博覽會」(The Great American State Fair)，這場集會的規模堪比世界博覽會，為期16天的活動將在全美50州及六個領地展開，內容包括展覽、娛樂表演和遊樂設施等。 

美聯社報導，開幕活動除了川普等名人演講，另安排隱形轟炸機低空飛掠，場面壯觀。

在表演節目方面，鄉村歌手葛林伍德(Lee Greenwood)演唱代表作「上帝保佑美國」(God Bless the USA)，美國陸軍樂隊與著名男高音法比亞諾(Michael Fabiano)獻藝，FBI局長巴特爾(Kash Patel)的女友、27歲女歌手艾莉克絲威金斯(Alexis Wilkins)也上台表演。

在川普演說前，上台向群眾講話的人士包括運輸部長達菲(Sean Duffy)，他批評退出表演的歌手，並稱川普是喬治．華盛頓以來最偉大的總統。

稍後，川普發表演說表示，美國不只脫離殖民獨立，更建立的全世界更強大、繁盛的國家，如今，「我們的經濟、科技全球最強，最重要的是我們有全世界最棒的人們。」

川普宣告「美國回來了」，接著他話鋒一轉，強調伊朗不會擁有核武，中東在將近3000年後終於將迎來和平。

圖為B-2「幽靈」轟炸機(B-2 Spirit) 飛過華府國家廣場上空。B-2在...
圖為B-2「幽靈」轟炸機(B-2 Spirit) 飛過華府國家廣場上空。B-2在去年轟炸伊朗行動「午夜之錘」立功。(讀者Ellie Hung授權提供)

這場博覽會的活動籌備過程阻礙重重，多名原定演出的知名藝人相繼以活動政治化為由宣布退出表演，包括老牌搖滾樂團「毒藥樂隊」(Poison)主唱布雷特麥可斯(Bret Michaels)、靈魂樂團「海軍准將合唱團」(The Commodores)、鄉村歌手瑪蒂娜麥克布萊德(Martina McBride)等。

川普隨後自詡為「世界頭號明星」，宣稱吸引觀眾人數可超過巔峰時期的「貓王」。川普寫道，「我正考慮帶來世界上最強的吸引力，此人吸引的觀眾比巔峰時期的貓王更多，且不用吉他。這個人比任何人都更愛美國，有些人認為他是史上最偉大的總統。我們該為250周年舉辦一場盛大的『讓美國再次偉大』(MAGA)慶典，而不是找那些收費高、無人問津、音樂乏味、只會抱怨的歌手來表演。」

活動當天，現場人潮幾乎占滿整個大草坪，不少民眾遠道而來共襄盛舉。

凱倫與布萊恩‧昂翠普(Karen and Brian Ontrap)帶著子女從俄亥俄州西北部出發，開了超過500哩的路程抵達華府，部分家庭成員生平首次造訪這座首都。凱倫說，他們100%支持川普，今年1月就規畫了這趟旅程。

陸軍榮民考克斯(Joe Cox)與妻子娜塔莉‧考克斯(Natalie Cox)從維吉尼亞州阿靈頓搭地鐵前來。娜塔莉說：「這裡瀰漫著一股嶄新的團結精神。」

精華 FAQ

  • 開幕活動於華盛頓特區國家廣場舉行，由川普主持揭幕，並以為期16天的全國巡迴形式，延伸至50州及六個領地。

  • 活動安排包括鄉村歌手演唱、陸軍樂隊與男高音獻藝，並有隱形轟炸機低空飛掠，搭配展覽、娛樂與遊樂設施，營造大型慶典氛圍。

  • 多名藝人以活動過於政治化為由宣布退出，但川普仍強調美國回來了，現場湧入不少遠道而來的支持者，氣氛被形容充滿團結感。

FBI 川普 巴特爾

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