聯邦法官裁決：禁止在移民法院逮人 國安部反指越權

一名非法移民去年10月剛走出紐約紐約市曼哈頓移民法庭外，即遭ICE逮捕。聯邦法官23日裁決禁止探員在移民法院抓人。(路透檔案照)

加州 北區聯邦法官畢茨 (Casey Pitts) 23日裁決禁止聯邦政府在移民 法庭逮人，終止川普 總統去年上任後開始實施的政策。畢茨在長達71頁裁決文中，強烈抨擊川普政府在移民法庭抓人的作法，指它「不只是未經深思熟慮的決策，根本是完全沒有決策」，造成「寒蟬效應」，還可能破壞美國移民體制。

「移民體制的正常運作，有賴這些非公民按時參加預定的遣返程序，」畢茨寫道，「即使法院逮捕只影響那些最終可能被遣返的非公民，寒蟬效應也可能破壞移民法的有效執行。」

畢茨提到國會1946年通過的「行政程序法」(Administrative Procedure Act)，該法要求聯邦機構對其行動提供正當理由；他指出：「80年來，國會一直要求聯邦機構在行動前三思。」

這起訴訟指控美國移民和海關執法局(ICE)逮捕參加移民法庭訴訟的非公民，並質疑ICE將非公民拘留缺乏適當住宿條件的臨時拘留設施中長達多日，超過原本僅供拘留12小時的期限。有證人指出，此舉導致「非人道」待遇。

川普上任後，移民聽證常以政府駁回案件告終，ICE執法人員會與國土安全部律師協調，在法庭走廊逮捕例行出庭的非公民。原告形容，國土安全部移民執法部門已將「移民法庭和例行報到，變成大規模逮捕行動」。

美聯社報導，5月紐約一位聯邦法官已下令禁止在移民法庭逮人，但該禁令僅適用於紐約州；畢茨的裁決適用於全國。

國土安全部法律總顧問珀西瓦爾(James Percival)批評該裁決是司法越權。他在網路發文道：「法官對被告判刑時，被告會被拘押。若移民法官下令將外籍人士遣返，也應同樣執行。地區法官若作出相反裁定，就是赤裸裸的司法激進主義，為主張開放邊境的反美立場服務。」

今日美國報(USA TODAY)報導，畢茨的裁決同時限制了川普政府在臨時拘留設施內拘留非公民的時間。

全國各地移民權益倡議者歡迎畢茨的裁決。德州民主黨籍聯邦眾議員艾士可瓦(Veronica Escobar)表示，「很高興看到這項公然非法且殘酷的政策遭廢除。」

一名尋求政治庇護的厄瓜多女子去年9月在紐約市曼哈頓移民法庭外，被移民探員摔倒在地。聯邦法官23日裁決禁止探員在移民法院抓人。(路透檔案照)