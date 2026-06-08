黃仁勳婉拒出席國會聽證 華倫開轟：見川普、習近平都有空？

輝達執行長黃仁勳婉拒出席國會聽證會，但歡迎參議員華倫等人前往該公司總部交流。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 黃仁勳婉拒出席六月十一日參院銀行委員會聽證會。

黃仁勳婉拒出席六月十一日參院銀行委員會聽證會。 重點二： 華倫批評他有空見川普與習近平，卻不願回答國會。

華倫批評他有空見川普與習近平，卻不願回答國會。 重點三：輝達面臨美國對中國出口管制與AI競爭的雙重壓力。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳 婉拒出席參院銀行委員會6月11日舉行的聽證會。這場聽證會將聚焦人工智慧（AI）、創新發展、美國科技領導地位與中國相關議題，民主黨參議員華倫 （Elizabeth Warren）原本希望邀請黃仁勳，就輝達在中國的業務及其對美國出口管制政策的立場公開作證。

華倫批評黃仁勳的決定，強調「美國人民有權在公開論壇中得到答案」。

她說：「如果黃仁勳有時間參加海湖莊園每人100萬美元的晚宴，並遠赴中國與中國國家主席習近平會面，他應該也能抽出時間回答國會的問題。」

黃仁勳在回函中表示，感謝委員會對AI議題的關注，歡迎華倫及其他委員會成員前往輝達位於加州聖塔克拉拉的總部交流，討論AI技術、美國AI生態系及如何維持美國領先地位。他強調，輝達10多年前便為美國研究人員打造首座AI超級電腦，長期致力於協助美國研究機構、企業與新創保持AI技術優勢。

此事凸顯輝達在華府面臨日益升高的壓力。隨著AI成為美中科技競爭核心，美國政界正辯論是否進一步收緊高階AI晶片出口限制，以免技術外流中國。

身兼川普 科技顧問委員會成員的黃仁勳近年多次呼籲，應允許美國企業在中國及其他海外市場競爭，並向中國市場提供最具競爭力的產品。華倫則警告，這種立場可能加速中國軍事能力發展，並削弱美國的科技領導地位。