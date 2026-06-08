伊朗戰爭可能不會在11月前結束？知名投資人：川普承擔不起停戰代價

Echelon Wealth Partners共同創辦人、經濟學家希夫（圖）表示，川普承擔不起伊朗戰爭結束的風險，因為後者是物價上漲的完美藉口。（取材自維基百科）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 希夫認為伊朗戰爭可成川普對抗通膨的政治替罪羊。

希夫認為伊朗戰爭可成川普對抗通膨的政治替罪羊。 重點二： 他指出若戰爭提前結束，物價仍高將削弱川普說法。

他指出若戰爭提前結束，物價仍高將削弱川普說法。 重點三：美國期中選舉將至，通膨與CPI上升使物價議題更敏感。

儘管川普 知名黃金多頭希夫（Peter Schiff）表示，若通膨居高不下，美國總統川普就承擔不起伊朗 戰爭結束的風險，理由在於，在美國迎來期中選舉之際，這場衝突成了物價上漲「完美的替罪羔羊」。

希夫8日在Ｘ上發文指出，「伊朗戰爭可能不會在期中選舉前結束的一個原因是，它為川普提供了完美藉口。他能將物價上漲歸咎於這場戰爭，並讓民眾抱持錯誤期待，以為戰爭結束、物價就會大跌。他無法冒著結束戰爭後，物價依然居高不下的風險」。今年美國期中選舉是在11月3日舉行。

One reason the Iran war may not end before the midterms is that it gives Trump the perfect scapegoat. He can blame rising prices on the war and hold out false hope that as soon as the war ends, prices will come crashing down. He can’t risk ending the war and prices staying high. — Peter Schiff (@PeterSchiff) June 7, 2026

今年11月美國期中選舉前，通膨仍是選民關切的重要議題。美國4月消費者物價指數（CPI）年增3.8%，增速為2023年來最快。

希夫點出，這場衝突的政治價值，在於它能作為高物價的解釋理由，川普可向選民提供「虛假的希望」，即便更廣泛的通膨壓力猶在。他說，即便衝突結束，物價也不一定回落，倘若戰爭結束後通膨仍居於高檔，外界焦點可能轉向其他推升物價的因素。

這番話反映希夫一貫觀點，即地緣政治事件正被用來解釋通膨問題，但通膨其實有更深層的經濟根源。