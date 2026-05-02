我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國汽油價格漲幅G7之最 開戰以來大漲42%

趙又廷嗆完林更新告白「想你了」難怪高圓圓自封電燈泡

續延DACA身分審理慢 等待時間增 夢想生怕被驅逐

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
夢想生擔心政府審理速度放慢，在等待期會被遣返。（美聯社）
夢想生擔心政府審理速度放慢，在等待期會被遣返。（美聯社）

俗稱「夢想生」（Dreamers）的50多萬名「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫受益者，有許多人現在處於兩難境地，由於美國公民移民服務局（USCIS）審理速度緩慢，續延DACA身分的申請等待時間增加數倍，有些人甚至必須等待6個月以上，使得部分「夢想生」的工作許可和駕照因此失效，留在美國的權利岌岌可危。

6歲來美的「夢想生」卡迪亞（Melani Candia）告訴美聯社，過去十多年來，她每兩年順利續延DACA身分，但今年的申請等待時間不斷拖延，她已因此失去工作，還擔心會在她稱為「家」的這片土地上遭到拘留或逮捕。卡迪亞說：「身為移民，恐懼已是『新常態』； 但現在脆弱感又達到新高度，恐懼感快速攀升。」

根據USCIS數據，2025財年申請續延DACA身分平均等待時間約15天，但2025年10月到2026年2月底的續延平均等待時間約為70天；截至4月底，大多數續延申請處理時間已增至大約122天。聯邦議員和移民團體表示，有些申請人甚至必須等待183天以上。

數十位國會議員已為此致函聯邦機構，質疑申請續延等待時間過長，並擔心錯過續延截期的「夢想生」會成為川普政府逮捕或驅逐目標。

DACA計畫自2012年歐巴馬政府推出以來，已經歷無數次法律訴訟，其中兩起案件還上訴到最高法院。聯邦政府仍在批准續延身分申請，但2025年的聯邦法院裁決已讓政府不再處理首次申請，該案件也可能上訴至最高法院。

究竟有多少「夢想生」最近錯過續延截期，目前尚無數據統計。USCIS建議在DACA計畫到期前120至150天提交續延申請。該機構發言人卡勒（Zach Kahler）聲明表示，「在川普總統領導下，為保障國人安全，USCIS正在徹底篩選和審查所有外國人，處理時間可能延長。」

聯邦議員最近注意到，有些「夢想生」在DACA身分過期後，遭到美國移民及海關執法局 (ICE) 逮捕。卡勒表示，DACA受益人並非自動免於遣返；任何非法移民都可能因多種原因被逮捕和遣返，其中包括犯罪在內。

移民 美國公民

上一則

川普造訪佛州退休社區談經濟政績 保安異常嚴密

下一則

政府砸數億元設監控系統 掌握3億多人個資用於移民執法

延伸閱讀

強化安全調查 申請庇護、綠卡、入籍等須送FBI嚴審

強化安全調查 申請庇護、綠卡、入籍等須送FBI嚴審
130萬移民是否失去臨時保護身分 最高法院今聆聽言詞辯論

130萬移民是否失去臨時保護身分 最高法院今聆聽言詞辯論
綠卡入籍大減 「不是不想，是不敢」

綠卡入籍大減 「不是不想，是不敢」
13年沒身分 南加女遭重罰180萬元

13年沒身分 南加女遭重罰180萬元

熱門新聞

美國總統川普（左）與白宮記者協會主席江惟嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

2026-04-27 03:15
查理三世：「我也敢說，若不是我們英國人，如今各位可能就是在說法語了……！」 (歐新社)

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

2026-04-29 09:25
美國總統川普24日搭乘空軍一號前往佛州。(路透)

川普總統3月買了這些公司債和股票

2026-04-25 09:43
川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入開槍的嫌犯照片。（取材自川普真實社群帳戶）

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

2026-04-25 22:57
好萊塢經紀公司創新藝人經紀公司高階經紀人格蘭茲（左下）25日在白宮記協晚宴會上目睹槍案時的現場混亂情景，卻還鎮定坐著吃沙拉。網上瘋傳這段畫面，封他為「沙拉男」。（取材自X帳號@ChrisStephensMD的影音）

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

2026-04-27 07:20
美國總統川普（中）25日在白宮記者協會年度晚宴槍擊事件後召開記者會。(歐新社)

白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

2026-04-25 23:52

超人氣

更多 >
餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐
浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」
中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了