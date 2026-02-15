海岸防衛隊稱政府停擺重挫士氣 籲國會勿斷國安部預算

隸屬於國土安全部的海岸防衛隊，因為受到移民執法爭議致使國安部的預算經費在國會被擱置，但仍要無薪上崗，各項工作不停。圖為海防隊員11日在紐約港內執勤，確使航道暢通。(美聯社)

海岸防衛隊(Coast Guard)代理副司令艾倫中將(Vice Adm. Thomas Allan) 11日在眾院 撥款委員會(House Appropriations Committee)作證時，請求國會議員不要讓國土安全部 預算中斷。艾倫提出警告說，國土安全部這波停擺不僅影響海岸防衛隊薪資發放，還將導致人員士氣重挫，影響招募工作。

艾倫作證時說：「在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)值勤的槍砲士官(Gunner's Mate)操作著武器還被伊朗船艦尾隨時，不應該還要一邊擔心著家裡是否繳得起房租。」

他說：「航空救難特勤人員從直升機垂降到險惡的海域時，不應該還要擔心家人這星期是否買得起日用雜貨。」

艾倫指出，海岸防衛隊5萬6000名現役及預備役官兵和文職人員的薪水將受衝擊。他表示，即使只是幾天停擺，薪資與士氣都將受到影響，還影響海岸防衛隊在人力短缺之際的招募與留任能力。

不過，艾倫作證之後，兩黨還是沒能在期限之前達成協議，國土安全部臨時預算用罄，14日零時過後開始停擺，受到影響的轄下機關包括海岸防衛隊、移民與海關執法局(ICE)、海關與邊境 保護局(CBP)、聯邦緊急事故管理總署(FEMA)以及聯邦運輸安全管理局(TSA)。

財務諮詢網站NerdWallet資深經濟學家伊莉莎白‧雷特納(Elizabeth Renter)對今日美國報說，政府長期停擺頗為罕見，短期停擺雖然對長遠宏觀經濟影響有限，但對聯邦雇員仍帶來重大衝擊。

她表示，必要聯邦員工(essential federal staff)因為國會議員無法達成協議而導致無薪可領，時間拖長之後將對薪資受到威脅感到越來越沉重的無力感。

雷特納表示，雖然這次停擺風波受到影響的機構較少，但其中許多員工屬於必要人員，如果停擺持續拖下去，這些員工便將面臨薪水延發的威脅。