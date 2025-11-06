政府停擺 駐德美軍傳被建議去食物銀行領救濟 司令部澄清

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
聯邦政府停擺進入創紀錄的第37天，有媒體報導駐德美軍士兵可能無法領到11月薪水。圖為美國陸軍一名士兵2023年3月在德國格拉芬沃爾訓練場參加實彈射擊演習。(路透)
聯邦政府停擺進入創紀錄的第37天，有媒體報導駐德美軍士兵可能無法領到11月薪水，甚至被建議前往食物銀行尋求協助，陸軍司令部澄清此事。

天空新聞報導，五角大廈警告，盡管10月資金已在最後一刻撥付，美軍官兵仍可能無法如期領取11月中薪水。財政部長貝森特接受CBS新聞訪問時表示，他認為政府仍可在11月初支付薪水，「但到了11月15日，我們願意冒生命危險的軍人，恐怕就無法再領薪水。」

約3萬7000名駐德美軍士兵也面臨薪資可能發不出來的情況。報導指出，陸軍在官方網站發布指引，指示駐德士兵可尋求緊急社會福利、貸款及食物分享組織，包括在德國擁有970多個食物銀行的聯合組織「Tafel Deutschland」，以及 「Too Good To Go」應用程式。

雖然美國陸軍巴伐利亞駐地（U.S. Army Garrison Bavaria）官方網頁隨後刪除部分資訊，仍保留給受停擺影響人員的服務清單，引發外界關注與網友討論。

星條旗報報導，美國歐洲與非洲陸軍司令部澄清，這份列出德國食物援助機構的清單，原本是提供給當地德籍雇員參考，並非針對美軍士兵。針對美方軍人與眷屬，另有多個美方營運的援助管道可供使用。

