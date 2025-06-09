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打壓有效？教長：哈佛、哥大有進步 打擊反猶要再努力

編譯潘勛／綜合報導
教育部長麥克曼表示，哈佛、哥倫比亞等菁英大學在配合政府政策方面已「有所進步」，只是針對打擊反猶太言行、過濾國際學生方面還得多多努力。(歐新社)
教育部長麥克曼表示，哈佛、哥倫比亞等菁英大學在配合政府政策方面已「有所進步」，只是針對打擊反猶太言行、過濾國際學生方面還得多多努力。(歐新社)

教育部長麥克曼(Linda McMahon)表示，哈佛、哥倫比亞等菁英大學在配合川普政府要求方面「有所進步」，只是針對打擊反猶太言行、過濾國際學生方面還得多多努力。

麥克曼6日接受國家廣播公司新聞網(NBC News)專訪時說瞧見大學有進步，原因在政府頒布的措施就定位，對目前所見，覺得措施生效了。

只是麥克曼表示，哈佛大學仍要再加把勁，而在校園打擊反猶太言行、過濾國際學生；美國必須確保前來讀書、待在那些大學校園裡的人，不是什麼活躍人士，不會是搞活動的人；「學生不應該來校園之後，害怕停留，覺得學校不安全。」

麥克曼認同，菁英大學已採取積極步驟，打擊她形容為校園升高之中的反猶太言行，只是她認為，功勞要歸給川普，是川普逼大學那麼做的。美國必須更加小心篩選。

麥克曼發言之前，川普4日頒布命令，用意是不把簽證發給想去哈佛讀書的外國學生。川普想取消哈佛招收外國學生的能力，5月遭聯邦法官擋下。

麥克曼呼應川普5日在白宮橢圓形辦公室的談話；川普當時表示，哈佛招收外國學生，只要向聯邦政府申報他們的名字，他不會找麻煩。

川普會見來訪的德國總理梅爾茨時表示，美國希望外國學生前來就讀，只要學校向聯邦政府申報學生名單，對此也感到榮幸。但川普說，哈佛不想把名單給政府，但現在要給了；川普表示，目前的實情是：哈佛開始循規蹈矩了。

川普政府曾指控哈佛、哥倫比亞兩大學放任反猶太言行在校園孳長，聯邦政府因此在4月取消給哈佛的20億元、3月取消給哥倫比亞的4億元。

川普 猶太 聯邦政府

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