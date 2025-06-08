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美中9日倫敦啟動第二輪貿易談判 六議題聚焦

記者黃雅慧、編譯中心／即時報導
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美國與中國9日將在英國倫敦，進行美國總統川普重返白宮後的第二輪貿易談判，希望避免雙方衝突進一步升溫。 （路透）
美國與中國9日將在英國倫敦，進行美國總統川普重返白宮後的第二輪貿易談判，希望避免雙方衝突進一步升溫。 （路透）

美國與中國9日將在英國倫敦，進行美國總統川普重返白宮後的第二輪貿易談判，希望避免雙方衝突進一步升溫。彭博資訊經濟學家與中國學者認為，這次談判可能聚焦六大議題：關稅、稀土供應、出口管制、學生簽證匯率以及美債。

中國外交部已於7日晚間宣布，應英國政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於6月8日至13日訪問英國，期間將與美方舉行中美經貿磋商機制會議。川普則宣布，美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克及貿易代表葛里爾，9日將就貿易協議事宜與中國代表會面，但未提供其他細節。

學者認為，美中這次談判可能聚焦關稅、稀土供應、出口管制、學生簽證、匯率以及美債等六大議題。

關稅：中國人民大學國際關係學院教授王義桅表示，美方暫時撤銷對中方加徵的115%關稅後，仍保留以芬太尼問題為由對中方加徵的20%關稅。中方向來認為芬太尼問題被美方作為藉口，將要求取消這一關稅。

稀土供應：美方可能尋求敲定長期穩定供應稀土給美國製造商的協議，而不只是臨時許可，但王義桅指出，中方可能面臨與美國「通過聯盟體系獲取資源」的博弈，將「強調美國脅迫盟友構建新供應鏈的問題」。

出口管制：由於盧特尼克也將參與這次談判，可能顯示美國出口管制已成為核心議題，中方的關切重點可能包括美國的科技管制措施。

學生簽證：川普政府吊銷中國學生簽證，已引發中方不滿，勢將提出抗議。

匯率：王義桅特別提到，貿易戰長遠來說是金融戰，這次會談選在國際金融中心的倫敦進行，別具意義。美國已在匯率報告再次點名批評中方匯率政策與操作的不透明，但中方最近更擔心人民幣貶值、而非升值，彭博經濟學家因此認為，這次可能為美中敲定避免人民幣進一步貶值的共識鋪路。

美債：王義桅說，中方正逐步減持美債，退至第三大美債持有國，而中方是否願意購買穩定幣等新形式貨幣，緩解美國債務困境，對美國十分重要。若中方進一步開放金融服務業，也可能成為平衡逆差的關鍵，美中也可能探討在能源和農業領域的合作。

學生簽證 關稅 匯率

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