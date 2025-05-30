最高院：環評不應成為重大基礎建設障礙

最高法院29日裁定，環評不應成為重大基礎建設的障礙。圖為邁阿密市正在施工的一個項目。(歐新社)

最高法院29日在「七郡基礎建設聯盟訴科羅拉多州 鷹郡案」(Seven County Infrastructure Coalition v. Eagle County, Colorado)裁決裡，對於重大基礎建設環境評估祭出限制。有線電視新聞網(CNN)分析，這項八票對零票的裁決結果將讓高速公路、機場、管線設施等興建計畫加速進行，但對環保人士來說則是在保守派大法官 居多數的最高法院打官司遭遇的另一項挫折。

保守派與自由派大法官一致同意裁決結果，推翻下級法院裁決，並無不同意見。主要意見書由保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)執筆。保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)迴避此案，但未說明原因。

前總統尼克森(Richard Nixon)簽署生效的「國家環境政策法」(National Environmental Policy Act，NEPA)，被認為是當代環保運動興起之後，為環保法規奠定基礎的法源根本之一。但是新裁決將限縮該法，川普總統多次批評聯邦政府的環評手續過於繁瑣。

卡瓦諾在主要意見書指出，此案爭議重點是從猶他州尤因塔盆地(Uinta Basin)拉到既有鐵路網路、全長88哩的一條原油運送管線，下級法院要求對該工程進行更多環境評估。但是卡瓦諾寫道，只要相關機構的決策符合廣義規範，「法院就應該給予高度尊重，不要微觀管理」。

卡瓦諾指出，簡而言之，「國家環境政策法」是程序性的檢查機制，不是實質障礙。他表示，法律的目標是為政府機關決策提供訊息，「而非讓政府癱瘓」。