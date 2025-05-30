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最高院：環評不應成為重大基礎建設障礙

記者顏伶如／綜合報導
最高法院29日裁定，環評不應成為重大基礎建設的障礙。圖為邁阿密市正在施工的一個項目。(歐新社)
最高法院29日裁定，環評不應成為重大基礎建設的障礙。圖為邁阿密市正在施工的一個項目。(歐新社)

最高法院29日在「七郡基礎建設聯盟訴科羅拉多州鷹郡案」(Seven County Infrastructure Coalition v. Eagle County, Colorado)裁決裡，對於重大基礎建設環境評估祭出限制。有線電視新聞網(CNN)分析，這項八票對零票的裁決結果將讓高速公路、機場、管線設施等興建計畫加速進行，但對環保人士來說則是在保守派大法官居多數的最高法院打官司遭遇的另一項挫折。

保守派與自由派大法官一致同意裁決結果，推翻下級法院裁決，並無不同意見。主要意見書由保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)執筆。保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)迴避此案，但未說明原因。

前總統尼克森(Richard Nixon)簽署生效的「國家環境政策法」(National Environmental Policy Act，NEPA)，被認為是當代環保運動興起之後，為環保法規奠定基礎的法源根本之一。但是新裁決將限縮該法，川普總統多次批評聯邦政府的環評手續過於繁瑣。

卡瓦諾在主要意見書指出，此案爭議重點是從猶他州尤因塔盆地(Uinta Basin)拉到既有鐵路網路、全長88哩的一條原油運送管線，下級法院要求對該工程進行更多環境評估。但是卡瓦諾寫道，只要相關機構的決策符合廣義規範，「法院就應該給予高度尊重，不要微觀管理」。

卡瓦諾指出，簡而言之，「國家環境政策法」是程序性的檢查機制，不是實質障礙。他表示，法律的目標是為政府機關決策提供訊息，「而非讓政府癱瘓」。

出身石油家族的科州丹佛(Denver)億萬富豪安舒茨(Philip Anschutz)是戈薩奇長期盟友，民主黨國會議員質疑「七郡基礎建設聯盟訴科羅拉多州鷹郡案」裁決結果可能讓安舒茨獲得龐大利益之後，戈薩奇便迴避此案。

最高法院29日裁定，環評不應成為重大基礎建設的障礙。(美聯社)
最高法院29日裁定，環評不應成為重大基礎建設的障礙。(美聯社)

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