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美解禁對敘利亞45年經濟制裁 大馬士革民眾街頭狂歡

記者顏伶如／即時報導
川普總統突然宣布對敍利亞解禁，民眾走上敍利亞首都大馬士革慶祝。（美聯社）
川普總統突然宣布對敍利亞解禁，民眾走上敍利亞首都大馬士革慶祝。（美聯社）

川普總統在沙烏地阿拉伯訪問期間宣布，美國將解除1979年以來對敘利亞的經濟制裁，消息傳出之後敘利亞首都大馬士革(Damascus)街頭13日晚間出現群眾聚集慶祝，到了午夜時分，馬路上有人跳舞，還有人放起煙火。華盛頓郵報分析，受到美國經濟制裁影響，敘利亞人民陷入長期貧窮，如今終於看到翻身希望。

美國經濟制裁源於1979年，但嚴重衝擊敘利亞人民日常生活的大規模限縮措施是在2011年推出。由於敘利亞前總統阿薩德(Bashar al-Assad)領導的政府軍跟各路反抗勢力爆發激烈內戰，美國與歐盟聯手主導的制裁行動，讓敘利亞在國際社會更加孤立。內戰造成至少50萬敘利亞人喪生，敘利亞因此成為俄羅斯、伊朗、土耳其、美國多方角力的戰場。

多年來，美國堅持制裁是針對阿薩德獨裁政權而來，敘利亞則因此被排除於全球金融系統之外，經濟蕭條，出現惡性通貨膨脹(hyperinflation)，醫療匱乏，百姓民不聊生。

2024年12月，阿薩德政權垮台，拜登政府宣布取消部分制裁，歐盟也承諾取消某些制裁。然而，國際機構與私人企業還是避免跟敘利亞打交道。

川普在利雅德(Riyadh)宣布將取消敘利亞經濟制裁的一小時裡，敘利亞磅(Syrian pound)兌換美元匯率開始大跌。在大馬士革巴布圖馬區(Bab Touma)擺攤的街頭商販對著路過車輛高聲喊道：「原本是1萬敘利亞磅對1美元，現在是9000敘利亞磅對1美元。」某些駕駛人按喇叭熱烈回應。

川普14日在利雅德會見敘利亞現任臨時總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)，不但具有歷史意義，也讓夏拉政治行情獲得重大加分。曾是敘利亞蓋達組織(al-Qaeda)側翼成員的夏拉，去年率領反抗軍一夜之間推翻阿薩德政權。夏拉承諾要當全體人民的領導人，但持續遭到少數族裔批評，到目前為止也還被美國列為恐怖分子。

川普總統突然宣布對敍利亞解禁，民眾走上敍利亞首都大馬士革慶祝。（美聯社）
川普總統突然宣布對敍利亞解禁，民眾走上敍利亞首都大馬士革慶祝。（美聯社）

敘利亞 川普 歐盟

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