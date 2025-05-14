眾院共和黨稅務法案 65歲以上標準扣除額多4000元

占多數的眾院共和黨各委員會提出預算，歲入出委員會的減免法案，為65歲以上納稅人再扣除4000元免稅額，得到眾院議長強生支持。(美聯社)

主管預立法的眾院 歲出入委員會(House Ways and Means Committee)公布389頁共和黨稅務法草案13日交付討論，內容並未包括川普總統「社安金收入免稅」競選政見，但其中包括了65歲以上民眾標準扣除額(standard deduction)增加4000元。稅務法草案還先經眾院表決，如果經參、眾兩院表決通過，總統簽字生效，扣除期限為2025年至2028年。

待參、眾院表決通過

根據法案內容，報稅 時不採逐項扣減(itemized deductions)、年滿65歲以上民眾，未來四年標準扣除額將增加4000元，適用對象為調整後總收入(adjusted gross income，AGI)個人年收入7萬5000元以下或夫妻合併報稅家庭年收入15萬元以下。

凸顯老年人財務壓力

「樂齡會」(AARP)執行副主席兼倡議與參與長李蒙德(Nancy LeaMond)發表聲明說，法案反映兩黨都了解稅務規定應該要對辛苦工作多年後領取社安金的民眾給予更多支持，因為「他們一輩子都為經濟貢獻」。李蒙德說，擴大標準扣除額的作法，等於承認美國老年人面臨財務壓力的事實。

個人標扣額調至1.6萬

根據眾院稅務法案，川普第一任執政期間的2017年「減稅及就業法」(Tax Cuts and Jobs Act)減稅措施將延長四年，夫妻合併報稅標準扣除額將調高到3萬2000元，個人報稅標準扣除額調至1萬6000元，調整額度分別比2025報稅年度標準扣除額多了2000元及1000元。

兒童抵稅調為2500元

兒童抵稅(child tax credit)在2025報稅年度為每名兒童2000元，稅務法案調高為2500元。然而，並不是所有民眾都能享受兒童抵稅，華盛頓郵報13日報導，法案規定適用對象是擁有社會安全號碼(Social Security numbers)的家長或監護人，等於基本上將適用範圍限於公民，排除非公民家長為身為美國公民 的孩子申請兒童抵稅福利。

法案當中也為新生兒存款帳戶提供減稅福利，名稱為「成長與發展資金帳戶」(money account for growth and advancement，MAGA Account)的戶頭，讓新生兒父母或受益人在孩子年滿31歲之前，能以免稅方式存款最多5000元。

簡稱MAGA Account的這個兒童稅務優惠儲蓄帳戶裡，有財政部提供的1000元種子基金(seed money)，帳戶設計構想類似民主黨籍新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)曾提出的「嬰兒基金」(Baby Bonds)。MAGA Account適用對象是2025年至2028年出生的美國公民。