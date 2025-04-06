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川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

關稅戰／電子產品勢必漲價 蘋果手機至少貴250元

編譯廖振堯／綜合報導
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川普總統對進口商品加徵對等關稅，估計近80%進口到美國的消費品將被徵收至少20%關稅。圖為紐約曼哈頓五大道的蘋果旗艦店。(歐新社)
川普總統對進口商品加徵對等關稅，估計近80%進口到美國的消費品將被徵收至少20%關稅。圖為紐約曼哈頓五大道的蘋果旗艦店。(歐新社)

川普總統「解放日」(Liberation Day)宣布向幾乎所有國家徵收10%關稅，約60個特定國家再加徵更高的對等關稅。經濟學家警告這將導致大量食品、家居用品、電子產品價格上漲，但漲幅不會相同，有些商品可能會高更多，像是從越南進口的常見產品如服裝、鞋子將被徵46%的新稅，而哥倫比亞的商品如鮮花則只有被徵10%關稅。

華盛頓郵報分析美國人口普查局的國際貿易數據，顯示近80%進口到美國的消費品將被徵收至少20%關稅。荷蘭合作銀行(Rabobank)消費食品資深分析師貝利(Tom Bailey)表示無論如何通膨將會加劇，不過價格不會完全按照關稅加徵的百分比上漲，預計實際漲幅會較低，因為部分產品成本是美國本地的分銷和營運。

美國民眾的購物費終將更高，「牛津經濟」(Oxford Economics)副首席美國經濟學家皮爾斯(Michael Pearce)說這些損失不可能僅靠企業吸收，消費者將會感受到衝擊。與食品和農業行業合作的諮詢機構「J Ganes Consulting」總裁加內斯(Judy Ganes)表示一些零售商可能會在店裡直接掛個牌子寫「價格含關稅」。

川普總統對進口商品加徵對等關稅，估計近80%進口到美國的消費品將被徵收至少20%...
川普總統對進口商品加徵對等關稅，估計近80%進口到美國的消費品將被徵收至少20%關稅。圖為紐約曼哈頓五大道的耐吉鞋店。(歐新社)

由於稅率提高，來自世界其他地區的食品價格(如越南茶葉)可能會漲得更快。亞洲國家面臨最高稅率，其中來自中國的商品關稅至少為54%，越南商品為46%，手機、電腦、遊戲主機等電子產品幾乎篤定會漲價，可能會導致一部售價1000元的iPhone上漲約250元或更多。

德拉瓦大學(University of Delaware)時尚與服飾研究教授Sheng Lu指出美國銷售的服裝大部分都是國外進口，即使是國內生產的服裝也常常依賴進口的布料和紗線；除了新關稅，「如果消費者對自己的財務前景沒有信心，他們可能會停止買衣服」。

加拿大和墨西哥不在最新一輪關稅名單之列，進口酪梨等產品將不會被徵收新稅。這兩國是美國最大的食品貿易夥伴，如果進口符合美墨加協定(USMCA)，可以完全避免關稅，不過專家預計新關稅總體影響仍將會使食品價格上漲。

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