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歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

關稅戰／現代汽車、豐田暫時凍漲 Stellantis推折扣因應

編譯林文彬／綜合報導
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因應川普總統對進口車祭出的25%關稅的政策，汽車製造商紛紛宣布價格凍漲或祭出折扣，盼藉此舒緩關稅將推升汽車價格的憂慮。(歐新社)
因應川普總統對進口車祭出的25%關稅的政策，汽車製造商紛紛宣布價格凍漲或祭出折扣，盼藉此舒緩關稅將推升汽車價格的憂慮。(歐新社)

川普總統對進口車祭出的25%關稅生效後，汽車製造商紛紛宣布價格凍漲或祭出折扣，盼藉此舒緩關稅將推升汽車價格的憂慮，但也警告如果長期課徵關稅，大幅調高價格將是必要之舉。

南韓現代汽車美國子公司4日表示，6月2日前所有在美國賣出的新車價格維持不變。

現代汽車總裁兼執行長穆諾茲(Jose Munoz)說：「我們瞭解消費者無法確定價格上漲的可能性有多大，我們希望未來數月讓消費者內心踏實一點。」

克萊斯勒母公司Stellantis同日宣布，部分新車型將開放一般顧客享有員工折扣，仿效福特汽車類似舉動。

Stellantis也已表示，旗下散布在美國、加拿大和墨西哥的組裝、動力總成及沖壓工廠將暫停營運，900人將暫時丟掉飯碗。

另據日經新聞報導，因應25%關稅5月3日前將擴及引擎和變速器等主要零組件，豐田汽車北美子公司已向當地汽車零件製造商表示，打算協助吸收從墨西哥及加拿大進口零件至美國增加的成本，但援助將持續多久等細節尚未拍板定案。

豐田已表示，汽車價格將暫時維持不變，該公司將藉由削減成本及提高效率來度過關稅衝擊。

高盛估計，如果調高汽車價格，豐田美國銷量將減少5%至8%，導致本年度合併營業利益下滑6%或3400億日圓(合23億4000萬美元)。

日經新聞也披露，日產汽車考慮最快今夏，將旗下Rogue休旅車(SUV)部分生產線移至美國。日經指出，Rogue SUV是日產美國市場主力車型，目前在日本福岡及美國生產，該公司打算削減福岡廠產量。

另一方面，英國泰晤士報報導，英國汽車製造商捷豹路虎(Jaguar Land Rover)旗下汽車7日起暫停出口至美國。

最新全年財報顯示，2024年3月止的12個月捷豹路虎賣出43萬輛車，北美貢獻近25%銷量。

美國汽車製造商已私下向國會議員警告，如果美國持續課徵關稅，將被迫大幅調高汽車價格。

南韓現代汽車美國子公司4日表示，6月2日前所有在美國賣出的新車價格維持不變。(路...
南韓現代汽車美國子公司4日表示，6月2日前所有在美國賣出的新車價格維持不變。(路透)

關稅 豐田 墨西哥

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