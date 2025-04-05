馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

億萬富豪馬斯克(圖)針對關稅戰，罕見公開地抨擊白宮貿易顧問納瓦羅。(美聯社)

在川普 政府擔任政府效率部(DOGE)負責人的億萬富豪馬斯克 (Elon Musk)，於關稅 戰導致華爾街股市暴跌之際，罕見公開地抨擊川普政府核心圈人士。

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro) 4日上有線電視新聞網(CNN)節目，試圖淡化過去兩日因關稅戰造成損失而引發市場的擔憂。

在市場受關稅的影響下，馬斯克個人損失達數百億元，美國股市經歷五年來最糟的交易周，馬斯克的特斯拉股票更是跌跌不休。

億萬富豪馬斯克針對關稅戰，罕見公開地抨擊白宮貿易顧問納瓦羅(圖)。(美聯社)

在納瓦羅堅稱關稅最終會贏來好的結果後，馬斯克在旗下X平台上公開嘲諷納瓦羅。

他回覆一則提到納瓦羅擁有哈佛大學經濟博士學位的貼文說：「有哈佛的經濟學博士學位是壞事，不是好事。會導致自負/智力>>一個問題。」

一名用戶回應稱納瓦羅是「正確的」，馬斯克回覆：「他什麼屎都沒弄出來。」

He ain’t built shit — Elon Musk (@elonmusk) 2025年4月5日

納瓦羅在CNN節目中告訴主持人：「總統想對這些國家徵收他們對我們所徵收的關稅。」

「正如你提出的，越南徵收的關稅遠比我們高，但與我們對他們徵收的關稅仍差很大，所以問題是該如何評估接下來的情況呢?」

「必須估算貨幣操縱，必須估算增值稅(VAT)扭曲、傾銷、出口補貼、技術性貿易障礙、農業貿易障礙、配額、禁令、仿冒、智慧財產權竊取等所有因素。」

「如果你看看貿易逆差，美國應該有長期且持續的貿易逆差嗎？不應該是這樣。」

馬斯克在之後持續抨擊納瓦羅，包括回應一則迷因，該迷因寫到：「美國歷史上的每一次災難，似乎總是有一個來自哈佛的男人攪和其中。」

社群媒體上對於馬斯克這次與川普政府觀點的分歧反應不一，有些人認為這是否表明，馬斯克與川普政府鬧翻。

一名X平台用戶回應：「我很困惑，你們不是同一陣營的嗎？」

另一名用戶質疑：「你公開批評納瓦羅是想試圖討好誰？中國嗎？你不能私下告訴他嗎？我以為你是團隊的一份子。」

根據彭博(Bloomberg)億萬富豪指數(Billionaires Index)，這兩日股市暴跌，使馬斯克資產淨值損失309億元，亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)損失234億9000萬元，Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)損失273億4000萬元。