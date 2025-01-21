3前總統出席川普就職典禮 歐巴馬、柯林頓未參與午宴

柯林頓(左一)、小布希(中)及歐巴馬(右)及兩位前第一夫人喜萊莉(左二)、勞拉(右二)，20日出席川普的總統就職典禮。(路透)

前總統歐巴馬 與前總統柯林頓 (Clinton)和妻子前國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)，20日抵達就職典禮時見證川普 成為美國第47任總統時，人群中爆發出噓聲；缺席這次典禮的前第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)則是貼文紀念金恩博士紀念日(Martin Luther King Jr. Day)。

然而，共和黨籍前總統小布希(George W. Bush)與妻子蘿拉‧布希(Laura Bush)，則受到了現場民眾的熱烈歡迎。

歐巴馬和柯林頓夫婦雖然出席了就職典禮，但並未留下來參與就職午宴。

歐巴馬在此之前就已經宣布將會出席這次就職典禮，米雪兒則是在上周就已經證實她這次將會缺席；由於時間衝突，這位前第一夫人在1月時也缺席了前總統卡特(Jimmy Carter)的葬禮。

儘管歐巴馬夫婦與川普總統並不總是意見一致，但至少在葬禮上，歐巴馬與當時即將上任的川普兩人間的互動，看起來相當友好。

川普後來告訴國家廣播公司新聞網(NBC News)：「我心想，『老天，這兩個人看起來像是相互喜歡的人』。我們大概也是如此。我們的哲學有些不同，是吧？但我們確實可能(喜歡對方)，我不知道。我們只是相處的不錯，但我幾乎和每個人都處得很好。」

米雪兒並未解釋為何會對缺席就職典禮，但在同一天早上登上了社群媒體，對同樣落在20日的金恩博士紀念日表達支持。

她分享了一張馬丁．路德．金恩(Reverend Martin Luther King Jr)的照片，並附上一句話：「做對的事，任何時機都是好時機。」並接著寫道：「馬丁．路德．金恩牧師的服事精神，始終激勵著我。在#MLKDay這天，我希望你們能加入我和@WhenWeAllVote 一起參與社區活動，紀念金恩博士的一生和成就。」