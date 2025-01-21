美由馬斯克收購共管TikTok？中改口：企業可自行決定

TikTok執行長周受資(中)20日也應邀出席川普總統就職典禮。(路透)

TikTok 執行長周受資20日應邀出席川普 總統就職典禮，而就在此不久之前，川普提出由美中合資經營TikTok，以解決禁用爭議。中國政府態度也出現軟化，改口稱企業可自行決定營運與收購方式。

華爾街日報(WSJ)報導，中國外交部20日表示，中方願意與川普總統合作，以便TikTok繼續留於美國市場，同時支持企業自行決定營運與併購，不過外交部發言人毛寧(Mao Ning)仍不忘提醒企業，無論進行任何交易都應遵守中國政府規定。

在聯邦最高法院裁定禁用TikTok合憲後，TikTok短暫下架14小時，所幸川普及時出手相助，TikTok取得緩衝期重新營運。

知情人士透露，去年4月美國國會通過強制TikTok出售、否則禁用的法源，中國首富、也是TikTok母公司字節跳動(ByteDance)創辦人張一鳴就與全球首富馬斯克 (Elon Musk)會面，似乎為TikTok未來經營權鋪路。

張一鳴個人擁有字節跳動21%股權，並可透過額外投票權控制多數；至於馬斯克曾多次表態反對禁用TikTok，而且特斯拉在中國設廠生產，與官方關係長期良好。

另一方面，中國官員曾經內部討論開放中方信任的美國人，如馬斯克之輩經營TikTok美國市場，而且馬斯克18日已經和出席川普就職典禮的中國國家副主席韓正(Han Zheng)會面。

非中國共產黨員的張一鳴在攸關TikTok生死存亡之際，也刻意與中國官方保持距離，試圖避免給外界留下幕後老闆是中國政府的印象。

根據中國科技新聞媒體Pandaily創辦人周恒星(Kevin Zhou)透露，早在2014年就介紹張一鳴與馬斯克認識，不過當時TikTok尚未成立，仍名不見經傳的張一鳴對周恒星坦承：「他是我的英雄。」