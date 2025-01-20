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沒TikTok用崩潰 威州19歲少年放火燒眾議員服務處

編譯俞仲慈／綜合報導
威州共和黨籍聯邦眾議員格羅斯曼。(美聯社)
威州共和黨籍聯邦眾議員格羅斯曼。(美聯社)

威斯康辛州一名男子疑似不滿TikTok被禁用，竟跑到聯邦眾議員服務處縱火洩憤，所幸火災發生時附近建築物空無一人，沒有造成傷亡。

根據今日美國報(USA Today)報導，威州范迪拉克郡(Fond du Lac County)警方19日凌晨1點左右，接獲購物中心火警報案，立即派員前往火場，使用滅火器控制火勢，直到消防人員到場撲滅火災，由於建築物當時空無一人，沒有傳出人員受傷。

警方調查後發現，起火點是位在購物中心，也就是共和黨籍聯邦眾議員格羅斯曼(Glenn Grothman)服務處，隨後循線在購物中心附近逮捕嫌犯。

威州共和黨籍聯邦眾議員格羅斯曼在購物中心的服務處，19日遭人縱火，無人傷亡。(眾...
威州共和黨籍聯邦眾議員格羅斯曼在購物中心的服務處，19日遭人縱火，無人傷亡。(眾議員格羅斯曼辦公室)

范迪拉克警局局長戈斯坦(Aaron Goldstein)公布新聞稿表示：「火災發生時沒有人員受傷，辦公室裡也沒有人，讓我們深感欣慰。」並強調：「我們不會容忍任何形式的暴力行為，我們會持續全力保護社區安全與福祉，感謝警員反應敏捷，協助撲滅火勢並找到縱火嫌犯。」

來自梅納沙(Menasha)19歲男子落網後向警方坦承「因為不滿對TikTok禁用相關言論忿而縱火」。

去年4月，格羅斯曼與352名聯邦眾議員投票支持「保護國人免於外國對手控制應用程式侵害法」(Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act)，用意就是逼迫TikTok母公司字節跳動(ByteDance)將TikTok轉售給美國企業，否則下達禁令。

由於拜登政府與國會朝野一致主張TikTok與其母公司字節跳動有引發國安危機疑慮，獲得聯邦最高法院認同並於17日裁決禁用，於是隔天TikTok就關閉美國營運，但不到一天隨即又恢復運作。

TikTok向用戶重申「川普總統表示會與我們合作共同找到解決方案」並要求用戶「持續關切」，預估川普20日宣誓就職後可能成為TikTok在美國續命的一大救星。

TikTok 眾議員 縱火

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認清性傾向、逃離家暴…TikTok已成許多用戶的心靈依靠

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