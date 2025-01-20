不甩川普？強生：TikTok禁令須執行、有270天為何不賣？

共和黨內支持依法下架TikTok的力量仍強。眾議長強生19日公開表態，要依法下架TikTok。(美聯社)

熱門社群影音平台TikTok 禁令19日生效，但即將就職的川普 同天表示願意讓TikTok在美國延長運作90天。但兩名共和黨聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)、芮基茲(Pete Ricketts)口徑與川普不同，都對TikTok終於遭禁表示慶祝，眾院議長強生(Mike Johnson)也說執法優先。

強生19日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問說：「我們必須執行法律。」強生在TikTok禁令生效的幾小時後接受訪問，美國地區用戶已無法使用TikTok。

阿肯色州參議員柯頓向有意與TikTok合作的美國公司發出嚴厲警告。他19日在回應TikTok 的聲明時表示：「根據該法律，任何託管、分發、服務或以其他方式為共產黨 控制的TikTok提供便利的公司，都可能面臨數千億美元的毀滅性責任。 」

共和黨聯邦參議員柯頓(左)19日警告美國公司不要違法與TikTok公司合作。(美聯社)

蘋果公司(Apple)、谷歌(Google)、微軟公司(Microsoft)均已將TikTok從手機應用程式商店(app stores)下架，新用戶無法下載。

「擔心的不是平台，而是中國共產黨」

強生19日說，過去幾個月裡，川普所說的方案是讓TikTok出售。強生說，川普在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文說要「拯救TikTok」時，「我們的解讀是他將設法落實真正的資產出售(divestiture)，公司所有權易主」。他說，國會議員擔心的不是平台，而是中國共產黨。

柯頓參議員是參院情報委員會主席。他表示，為TikTok提供服務的公司不僅可能被司法部追究責任，還可能被州檢察長和股東追究責任。他說三思而後行。

為何字節跳動科技並沒有早一步賣掉TikTok，好讓TikTok持續存在？強生則說：「這就是問題所在，我們對字節跳動沒信心。他們曾有270天的時間。」

TikTok在18日晚間提前終止美國用戶使用，引發用戶哀號，但在數小時後恢復服務。(路透)

強生說法19日上午被川普駁斥。川普在社群網站發文說，即使TikTok沒有出售，也願意讓TikTok盡快在美國恢復營運。

內布拉斯加州聯邦參議員芮基茲表示，「根據中國法律，所有中國公司都必須聽從中國共產黨的命令。去年，國會採取行動，要求TikTok在270天內出售。中共拒售的事實已經說明了一切。」他表示，「他們想繼續推動宣傳並監視美國人。最高法院一致裁決明確傳達一個訊息：國會的兩黨意願不容顛覆。美國的國家安全是第一位的。」