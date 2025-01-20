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川普當年帶頭禁TikTok現在反成續命恩人？分析：1關鍵改變立場

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TikTok熄燈又亮燈 川普促美中合資 美持50%股份

記者陳熙文／華盛頓報導
TikTok已逐漸恢復運作，圖為一名使用者秀出她手機上的川普帳號影片。(路透)
TikTok已逐漸恢復運作，圖為一名使用者秀出她手機上的川普帳號影片。(路透)

美國總統當選人川普19日表示，擬於20日就職後即發布行政命令讓TikTok禁令延遲生效；海外版抖音TikTok停止在美國服務不到一日，19日又恢復服務。

美國最高法院日前維持TikTok限期1月19日「不賣即禁」的法令；TikTok在18日於各大應用程式商店平台下架，用戶也無法再訪問平台內容。

TikTok在19日關閉，數小時後又重啟服務。圖為手機顯示的關閉服務信息。(路透...
TikTok在19日關閉，數小時後又重啟服務。圖為手機顯示的關閉服務信息。(路透)

不過，川普19日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，他正詢問各大公司，別讓TikTok停止服務；川普並表示，他預計在周一簽署行政命令，延遲TikTok禁令生效，以協議出可以保護國家安全的共識。

川普指出，任何公司在他做出決定前，協助TikTok恢復服務，行政命令將免除其任何責任。

川普並提議合資計畫，讓美國持有50％的TikTok股份，認為這樣便可拯救TikTok，讓TikTok得以在可靠的人手上繼續發展；川普說，TikTok必須獲得美國的認可。

川普表示，他初步的構想是美國與現在的持有人或新的持有人合資，讓美國持有50%的擁有權。

在川普發言之後，根據路透報導，TikTok在致用戶訊息中表示，由於川普所付出的心力，TikTok得以重返美國。TikTok並在聲明中指出，TikTok正在恢復服務的過程中，並表示，TikTok會與川普合作，討論出長期的解決方案，讓TikTok能夠繼續在美國服務。

拜登總統去年4月簽署由兩院通過的法案，限期TikTok母公司字節跳動(ByteDance)在今年1月19日前出售TikTok，否則必須下架。

TikTok在去年法案通過後提出上訴，認為該法違反美國憲法所保護的言論自由，不過遭到法院駁回，TikTok最後訴諸最高法院；最高法院於今年1月10日舉行聽證會，並在日前裁決維持禁令。

川普則在去年由律師代為向最高法院提出法律文件；內容指出，川普反對在此時禁止TikTok在美國營運，並尋求其上任後透過政治方法來解決問題。

TikTok 川普 拜登

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