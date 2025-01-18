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最高法院裁定禁TikTok不違憲 後續重點一次看

中央社／華盛頓17日電
聯邦最高法院裁定TikTok「不賣就禁」法律合憲，19日生效。（歐新社）
聯邦最高法院裁定TikTok「不賣就禁」法律合憲，19日生效。（歐新社）

聯邦最高法院今天裁定，美國對TikTok「不賣就禁」法律合憲，可於19日生效。大法官們完全接受國會所主張的國安考量，不認為此法有違憲法第一修正案的言論自由保障。

國會去年4月跨黨派壓倒性通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA，即俗稱不賣就禁），拜登總統同月簽署，規定中國母公司字節跳動（ByteDance）若不脫手，TikTok將於今年1月19日起在美被禁。TikTok去年5月向法院興訟主張此法違憲。

大法官9：0通過 2人提協同意見

路透指出，聯邦最高法院以9：0一致認為此法不違憲；華盛頓郵報指出，美國之前從沒有關閉流行社媒平台的法律，遑論關閉一個在美擁有超過1.7億用戶的社媒平台。

華爾街日報指出，聯邦最高法院在今天這份未署名的20頁裁定裡指出，「不賣就禁」法不構成侵犯美國上億用戶的言論自由，國會「有充分理由唯獨對TikTok採取特殊對待」。

裁定中說：「對超過1.7億美國人而言，TikTok提供一個獨特且廣泛的表達管道、參與方式和社群的來源。但國會已認定要對方脫手確有必要，才能解決對TikTok 蒐集資料做法、業者與外國對手間關係的國安擔憂。」

最高法院還說，國會議員們擔心中國可能獲取美國人個資並用作武器來削弱美國，已為制訂此法提供充分理由。

不過大法官薩多馬友（Sonia Sotomayor）、戈薩奇（Neil M. Gorsuch）分別提出協同意見書，認同出於TikTok資料蒐集帶來的風險而維繫這部法律，但質疑美國政府稱TikTok「內容操控」的合理性。

戈薩奇寫道：「能與外國對手說話並偏好對方，不代表會讓外國對手藉機向美竊密。」

TikTok：若拜登政府不擔保免罰 19日收攤

財經新聞網CNBC指根據法條，像蘋果（Apple）、谷歌（Google）等第三方網際網路服務供應商如19日不下架TikTok將挨罰；下架後消費者將無法下載、更新。

拜登政府雖表示不打算在任期最後一天執行此法，交由20日上任的川普定奪；然而TikTok在17日深夜表示，若拜登政府不向蘋果、谷歌等業者保證免罰，他們仍會如期於19日關閉在美使用。

華爾街日報指出，司法部對最高法院裁定表示歡迎，但說法籠統。副部長莫納可（Lisa Monaco）說：「這項工作的下一階段，即1月19日法律生效後的施行和確保遵守，將是一個隨時間而開展的過程。」

年輕人多從TikTok看新聞 考驗川普如何解套

候任總統川普則在社媒發文「我對TikTok的決策不久就會做出，但須給我檢視情況的時間。敬請期待！」他還說17日已與中國國家主席習近平通話，討論包含TikTok在內多項議題。

華郵引述法律專家指出，尋求司法部表態不執行這部法律將是業者短期內的救濟手段。候任司法部長邦迪（Pam Bondi）這週在參院的提名審查時，就不願承諾上任後會執行此法。

雖然美國民眾主要是用TikTok追星、趕時尚潮流、玩電子遊戲等，但有研究顯示TikTok越來越被當作新聞來源，尤其是美國年輕人。皮尤研究中心（Pew Research Center）的資料顯示，18至29歲的美國受訪者裡高達45%會例行從TikTok看新聞，65歲以上者僅4%。

紐約時報一篇分析指出，美國立法者抨擊TikTok的各種理由裡就包含未能堅持「美國價值觀」，尤其對美國年輕人在以哈戰爭期間從TikTok中得到大量支持巴勒斯坦的內容感冒。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

TikTok 拜登 司法部

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