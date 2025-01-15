援助加州野火 共和黨議員有但書 要求彌補「不當行為」

共和黨要求在給加州洛杉磯地區火災受災戶提供資源時要有但書。(路透)

華盛頓郵報報導，共和黨 要求聯邦對加州 野火提供巨額資源之前要有但書。某些共和黨國會議員說，加州與其他民主黨 執政州如果想要獲得聯邦援助，必須為土地管理與稅制等「不當行為」(bad behavior)做出彌補。

眾院議長強生(Mike Johnson)13日說，援助加州要有但書。強生舉例說，加州應該改進「資源管理」及「森林管理的錯誤」。

參院共和黨團第二號人物巴拉索(John Barrasso)12日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目專訪時說，山林大火災情慘重是因為加州「自由派州政府的施政」。

巴拉索表示，如果援助方案通過，一定會有附加條件，「在這次嚴重疏忽之後，面對下一場野火必須做好準備」。

共和黨愛阿華州聯邦眾議員紐恩(Zach Nunn)13日接受福斯商業新聞(Fox Business)專訪表示，加州與其他民主黨執政州若想獲得聯邦援助，就必須為「不當行為」做出彌補。

他說，幾個藍州都有破碎不全的稅務政策，「我們希望幫助紐約州、加州、新澤西州，可是這幾州的州長現在就應該改變基調」。

華盛頓郵報報導，洛杉磯地區遭受多起野火摧毀之後，加州到底需要多少援助，金額目前無法判斷，有專家認為可能上看500億，但確切數字要等數周以後公布的評估報告。代表選區是洛杉磯野火災情最嚴重區域之一的民主黨加州聯邦眾議員謝曼(Brad Sherman)表示，重建經費恐將超過1500億元。

報導指出，天然災難發生後，聯邦對地方提供援助時要求州政府改變政策的狀況相當罕見，特別是政策與正在發生的天災無關。