梅蘭妮亞：已準備好搬入白宮 擬續推動Be Best青少年福祉計畫

梅蘭妮亞（右）再任第一夫人，她表示將搬到白宮，未來會在華府、紐約和佛州三地跑。（美聯社）

川普 夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump)13日受訪時，對外界針對她接下來是否會經常出現在華府的猜測做出回應，表示計畫要在川普第二任期內，在白宮 全職生活和工作。

梅蘭妮亞告訴「福斯與友人」(Fox and Friends)節目，她將會根據需要前往紐約或佛州；她在川普第一任期期間，主要是居住在紐約以及在佛羅里達州的「海湖莊園」(Mar-a-Lago)，而海湖莊園也已經成為川普的官方住所。

「當我需要去紐約時，我就會去紐約，」梅蘭妮亞表示，「當我需要去棕櫚灘時，我就會去棕櫚灘。但我首先是一名母親、第一夫人和妻子。」

梅蘭妮亞也稍微對於她在川普第二任期內，會扮演的角色給出了一點暗示。她表示，將會繼續她的「成為最好」(Be Best)活動，這是個專門聚焦青少年心理健康和社群媒體使用問題的企畫，並表示仍在為她的辦公室招募工作人員，強調這些人需要沒有「自己的私心」。

川普2017年第一次入主白宮時，梅蘭妮亞並沒有立即搬入白宮，但表示這次將會根據慣例搬入白宮。

「這次我已經有了一切，」她說，「我已經有計畫，可以搬進白宮，也已經打包好了。我已經選好搬進去所需要的家具了。」

梅蘭妮亞在川普於2020年敗選後，很少公開露面。這次福斯訪問之際，梅蘭妮亞逐漸增加露面。

梅蘭妮亞在2024年秋季推出回憶錄「梅蘭妮亞」前，發布了一系列影片。亞馬遜在1月稍早表示，其串流平台將會釋出一部關於梅蘭妮亞生活的紀錄片；該片在2024年12月展開拍攝，並由梅蘭妮亞擔任執行製作，預計將會在2025年下半年，於電影院和串流媒體平台上映。

「我只是覺得，人們以前可能不接受我，」梅蘭妮亞告訴福斯，「他們當時可能沒有像現在這樣理解我，而且我當時沒有太多的支持。」