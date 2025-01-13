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紐時佛里曼：川普開格陵蘭玩笑 等同默許中國對台動武

編譯劉忠勇／綜合外電
川普的小兒子7日搭乘專機造訪格陵蘭。(路透)
川普的小兒子7日搭乘專機造訪格陵蘭。(路透)

川普大言不慚地揚言美國政府占領格陵蘭和巴拿馬運河的談話，已成為深夜談話性節目調侃的話題。「哈哈哈哈哈！川普真是有趣，你永遠不知道他下一句會冒出什麼驚人之語。別放在心上，他明天一定會說出更誇張的東西！」

紐約時報專欄作家、《世界又熱、又平、又擠》作者佛里曼（Tomas Friedman）指出，但可以肯定的是，有一個人一定非常關注這些言論，那就是習近平。佛里曼說，「如果美國總統可以隨意宣稱想要占領格陵蘭，甚至明確表示不排除動武，等於默許中國可以同意考慮對台灣動武。畢竟，台灣與中國之間有深厚的情感、歷史、語言以及民族連結」。

佛里曼指出，川普如今言論簡直是魯莽愚蠢到匪夷所思。試想，當川普提名的大使蒲度（David Perdue）到任後，因中國對台灣某些挑釁行為向中國外交部提出抗議時，中方會怎麼回應？

佛里曼揣測可能得到的回應是：「你們抗議我們兩岸統一的做法，但你們的總統還不是揚言不惜動用武力占領格陵蘭和巴拿馬運河？我們認為台灣是中國不可分割的一部分，你們即使不認同，但也在1972年的《上海公報》中承認了。而你們跟格陵蘭有什麼關係？就因為川普的小兒子曾去那裡度過假？請告訴你們的總統，中國和俄羅斯可以對格陵蘭有跟美國一樣的主張。」

他說，俄羅斯總統普亭也一定在思考同樣的問題。美國憑什麼指責他入侵烏克蘭違反了國際法和國際規範，侵占別國領土，川普卻可以隨意談論占領格陵蘭，甚至重新動武奪回巴拿馬運河？烏克蘭的領土曾經是「俄羅斯祖國」的一部分，克里米亞更是如此，而普亭早已完全將克里米亞收回。

難怪俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四對CNBC表示，俄羅斯「非常關注華盛頓在這些話題上的言論」。

有些人可能認為，川普占領格陵蘭和巴拿馬運河的言論，只是他這位喜歡博取目光、口無遮攔的領導人的玩笑話。但佛里曼指出，這並不是玩笑，這無疑在添亂。這種言論已經造成了比人所意識到的更大傷害。如果川普繼續堅持這些言論，「玩笑話最後讓我們自食其果，並動搖我們在二戰後建立的世界秩序」。

川普 格陵蘭

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