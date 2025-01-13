謠言如火勢… 消防員拿女手提包當水桶？假的

網上陰謀論稱，洛杉磯消防員用手提包救火；實際上，這是救火方式之一。圖為俄勒岡州消防員用帽子舀水，灌進水袋準備救火。(美聯社)

洛城大火，謠言如火勢般凶猛蔓延；滅火與破除謠言同樣困難，大量假訊息迫使政府分散人力因應。

華爾街日報(WSJ)報導，洛杉磯 消防局局長史考特(Erik Scott)目前負責全國最緊迫的任務之一，在美史上破壞性最強的都市火災中，釐清並發布準確的公共資訊。

洛城林火遭遇一個意想不到的新敵人：瓊斯(Alex Jones)，他是全球上最惡名昭彰的陰謀論者之一。瓊斯在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道，洛杉磯消防員正使用女性手提包當水桶來滅火，因為官員把相關設備捐給烏克蘭，該貼文的瀏覽次數高達2900萬次。

洛市消防局(LAFD)公共資訊官員史考特很快公開說明，這些「手提包」其實是消防員日常攜帶的帆布袋，用於撲滅小火，因為這比拉出和連接軟水管更便捷。

史考特11日表示，「我們正努力對抗洛杉磯史上破壞性最強的天災，追蹤或揭穿社群媒體謠言耗費大量人力與時間，讓我們無法專注於更重要的工作。」

網路上的假訊息迅速傳播，迫使全國公務員在社區面臨危機的同時，不得不接手新工作，包括謊言、真假參半的訊息和陰謀論，有些很扯，有些令人猜疑。

這些滿天飛的謠言已成為近期重大緊急公共事件的一環，從颶風海倫(Hurricane Helene)到拉斯維加斯的特斯拉 (Tesla)汽車爆炸事件皆然。

官員在天災、眾人關注的犯罪和移民相關議題等爭議事件發酵期間，逐漸主動闢謠，但社群媒體卻放寬使用者可發布的內容限制，讓官員的任務更具挑戰性。

巧合的是，洛杉磯火災發生同日，臉書(Facebook)母公司Meta平台宣布結束事實查核並取消臉書和Instagram上的言論限制，以「恢復言論自由」。

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)自2022年收購推特以來，便裁減內容政策職位，放寬更名「X平台」上的內容限制，且馬斯克本人也不斷發布熱門議題相關、具煽動或陰謀性質的內容。

曾協助州政府破除假消息的外部資訊專家海恩斯(Brian Haines)表示，「我們能做的就是告訴大眾我們所掌握的準確消息，我們深諳民眾可能不信任政府，但若不把風向轉向真相，謊言就會占上風。」