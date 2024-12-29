川普不耐傳統外交 盼與中國領導人直接溝通 北京難接受 美中溝通渠道恐中斷

美國總統當選人川普(右一)陣營表達與中國國家主席習近平(左一)核心官員直接溝通的意願，無意經過正式外交管道溝通，但中方希望既有溝通模式。圖為兩人2019年會面。(路透)

華爾街日報報導，川普 重返白宮前，中國官員多次嘗試接觸川普核心圈，都以失敗告終；美中外交政策分析人士預計，即將上任的川普政府也並不打算沿續拜登 政府團隊與中國建立的對話管道。知情人士表示，川普陣營已向中方傳達希望與中方高層領導人直接接觸，但北京對於這樣脫離常軌的溝通模式，仍無法接受。

中官員擬接觸川營都失敗

華爾街日報指出，川普2017年初首次就任總統以前，美中有90多個官方溝通管道，但川普及其團隊對這種正式溝通缺乏耐心，認為只會導向無止盡的討論；後來，美中正式對話溝通管道在川普2021年卸任時，幾近全部中斷。如今，北京和川普團隊幾乎沒有直接聯繫管道，中方領導層仍在試圖釐清，「川普2.0」 是想透過關稅手段與北京談判貿易協議，還是想讓美國經濟進一步與中國脫鉤。

拜登與中有20餘對話渠道

整體來看，拜登總統和川普都主張對中國採取強硬立場，但他們與北京互動的策略，截然不同。近年來，拜登政府為重新調整美中地緣政治緊張關係，與北京政府重新建立對話渠道，目前約有20多個高層對話管道，涵蓋主題包括經濟和金融對安全和氣候變遷等。即將上任的川普團隊是否繼續維持此類對話管道，仍屬未知。

與北京舉行過七輪經濟會談的財政部國際事務副部長夏包(Jay Shambaugh)表示，此類對話讓華府得以就美國深切關注議題向北京施壓；「對話，不表示我們不會繼續採取防禦行動」。夏包希望即將上任的政府繼續這種形式的接觸。

但美中外交政策分析人士預計，川普政府不會讓拜登團隊建立的會議繼續進行。政治風險諮詢公司「歐亞集團」(Eurasia)創辦人布瑞莫(Ian Bremmer)最近就在客戶報告中寫道：「很難想像目前近乎戰略和經濟的對話會持續下去。」

中偏好可預測性溝通機制

華爾街日報報導，北京認為對話始終符合其利益，也明顯偏好這類機制的可預測性。北京與華府互動時，缺乏跳脫框架思考的經驗，也沒興趣這麼做。中方官員喜歡遵守既定協議，以減少領導階層的政治風險。

傳習近平 不出席川就職禮

因此，川普最近打破先例邀請中國國家主席習近平參加明年1月20日的總統就職典禮，但習近平並不打算受邀出席，儘管觀察家認為，習若接受邀請，可能有助緩解緊張局勢。

川普團隊已向中方表達，願意與習近平身邊高階官員，如中共中央政治局常委蔡奇(圖)直接溝通。(中新社資料照)

知情人士指出，川普團隊已向中方表示，希望不要透過正式外交管道，而是與習近平身邊高階官員如中共中央政治局常委蔡奇等人直接互動。但如此提議與既定互動作法大不相同，北京仍無法接受。這位人士反問道：「他們難道不知道中國是怎麼運作的嗎？」

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