我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

任內與台斷交 卡特當年爆伊朗人質危機 致連任輸雷根

川普不耐傳統外交 盼與中國領導人直接溝通 北京難接受 美中溝通渠道恐中斷

記者胡玉立／綜合報導
美國總統當選人川普(右一)陣營表達與中國國家主席習近平(左一)核心官員直接溝通的意願，無意經過正式外交管道溝通，但中方希望既有溝通模式。圖為兩人2019年會面。(路透)
美國總統當選人川普(右一)陣營表達與中國國家主席習近平(左一)核心官員直接溝通的意願，無意經過正式外交管道溝通，但中方希望既有溝通模式。圖為兩人2019年會面。(路透)

華爾街日報報導，川普重返白宮前，中國官員多次嘗試接觸川普核心圈，都以失敗告終；美中外交政策分析人士預計，即將上任的川普政府也並不打算沿續拜登政府團隊與中國建立的對話管道。知情人士表示，川普陣營已向中方傳達希望與中方高層領導人直接接觸，但北京對於這樣脫離常軌的溝通模式，仍無法接受。

中官員擬接觸川營都失敗

華爾街日報指出，川普2017年初首次就任總統以前，美中有90多個官方溝通管道，但川普及其團隊對這種正式溝通缺乏耐心，認為只會導向無止盡的討論；後來，美中正式對話溝通管道在川普2021年卸任時，幾近全部中斷。如今，北京和川普團隊幾乎沒有直接聯繫管道，中方領導層仍在試圖釐清，「川普2.0」 是想透過關稅手段與北京談判貿易協議，還是想讓美國經濟進一步與中國脫鉤。

拜登與中有20餘對話渠道

整體來看，拜登總統和川普都主張對中國採取強硬立場，但他們與北京互動的策略，截然不同。近年來，拜登政府為重新調整美中地緣政治緊張關係，與北京政府重新建立對話渠道，目前約有20多個高層對話管道，涵蓋主題包括經濟和金融對安全和氣候變遷等。即將上任的川普團隊是否繼續維持此類對話管道，仍屬未知。

與北京舉行過七輪經濟會談的財政部國際事務副部長夏包(Jay Shambaugh)表示，此類對話讓華府得以就美國深切關注議題向北京施壓；「對話，不表示我們不會繼續採取防禦行動」。夏包希望即將上任的政府繼續這種形式的接觸。

但美中外交政策分析人士預計，川普政府不會讓拜登團隊建立的會議繼續進行。政治風險諮詢公司「歐亞集團」(Eurasia)創辦人布瑞莫(Ian Bremmer)最近就在客戶報告中寫道：「很難想像目前近乎戰略和經濟的對話會持續下去。」

中偏好可預測性溝通機制

華爾街日報報導，北京認為對話始終符合其利益，也明顯偏好這類機制的可預測性。北京與華府互動時，缺乏跳脫框架思考的經驗，也沒興趣這麼做。中方官員喜歡遵守既定協議，以減少領導階層的政治風險。

習近平不出席川就職禮

因此，川普最近打破先例邀請中國國家主席習近平參加明年1月20日的總統就職典禮，但習近平並不打算受邀出席，儘管觀察家認為，習若接受邀請，可能有助緩解緊張局勢。

川普團隊已向中方表達，願意與習近平身邊高階官員，如中共中央政治局常委蔡奇(圖)直...
川普團隊已向中方表達，願意與習近平身邊高階官員，如中共中央政治局常委蔡奇(圖)直接溝通。(中新社資料照)

知情人士指出，川普團隊已向中方表示，希望不要透過正式外交管道，而是與習近平身邊高階官員如中共中央政治局常委蔡奇等人直接互動。但如此提議與既定互動作法大不相同，北京仍無法接受。這位人士反問道：「他們難道不知道中國是怎麼運作的嗎？」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 拜登 習近平

上一則

南韓客機降落衝撞著火 機上179人推測罹難、僅2人獲救

下一則

德州邊境牆建材 法官不准拜登政府賣掉 川普叫好

延伸閱讀

想買電動車要快 川普上任後擬砍7500元補貼優惠

想買電動車要快 川普上任後擬砍7500元補貼優惠
川普選邊站挺馬斯克 大讚H1-B工作簽 自曝「用了很多外國員工」

川普選邊站挺馬斯克 大讚H1-B工作簽 自曝「用了很多外國員工」
川普2.0將透過3大股匯市管道影響全球 關稅恐加劇供應鏈重組

川普2.0將透過3大股匯市管道影響全球 關稅恐加劇供應鏈重組
川普表達願溝通 屬意蔡奇 但中方不願脫離既定管道

川普表達願溝通 屬意蔡奇 但中方不願脫離既定管道

熱門新聞

有人擔心馬斯克(右)的影響力愈來愈大，川普則說「他不會是總統」。(路透)

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

2024-12-22 23:20
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。（美聯社）

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

2024-12-23 09:05
路易斯安納購地的版圖。(取自Wikimedia Commons)

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」

2024-12-24 11:10
美國航空公司(American Airlines)24日早晨宣布，由於出現技術問題(technical issue)，全國航班暫時停飛。(美聯社資料照)

美國航空因技術問題宣布全美航班停飛

2024-12-24 08:22
南加大檔案照。（美聯社）

川普將上任 20多萬中國留學生最怕這件事…中領館也發聲

2024-12-26 14:02
美國商務部長雷蒙多11月20日出席在舊金山舉行的人工智慧安全研究所國際網絡會議。(美聯社)

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

2024-12-22 03:00

超人氣

更多 >
三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁

三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁
常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為
南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救
生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始

生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始
無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如