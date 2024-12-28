南韓史上首見代理總統也遭彈劾 「代理的代理」繼任

南韓國會27日通過對代理總統韓惪洙的彈劾案，使韓國政局必須再由「代理的代理」執掌。照片為27日國會朝野議員對於通過的門檻意見不一，現場吵成一團。（美聯社）

南韓 國會27日表決國務總理兼代理總統韓悳洙彈劾 案，192票贊成、0票反對，投票通過彈劾後，隨即由副總理兼企畫財政部部長崔相穆繼任代理總統。

不到半月換人 南韓戒備

被國會通過彈劾的南韓總理韓惪洙表示，尊重國會的決議，他會靜待憲法法庭的裁決。（路透）

南韓副總理兼企劃財政部長崔相穆將接任代理總統，被韓媒形容是「代理的代理」。國會表決前，崔相穆曾向在野黨喊話勿推動彈劾，擔心會重創國安與經濟。（美聯社）

這是南韓國會首次啟動彈劾代理總統程序，韓媒報導形容，南韓首度出現由「代理的代理」運營國政。距南韓國會14日表決通過總統尹錫悅彈劾案還不滿兩周，而當天也是尹案在憲法法院的開庭日。

崔相穆成為代理總統後，向政府各部會首長下達緊急指示。除了要求國防部加強戒備，確實做好因應任何危機與突發狀況的準備，也提醒軍方，北韓恐研判南韓國防正值脆弱之際，將藉機挑釁，應以韓美同盟為基礎保持堅固的防衛態勢。

崔相穆也要外交部與美國、日本及中國等主要國家密切溝通，重申首爾的對外政策方向沒變。美國駐韓大使高德柏格和南韓外長趙兌烈通話，強調美方堅定不移支持美韓同盟。

前防長金龍顯被起訴

南韓檢方27日也以涉嫌執行緊急戒嚴 和濫用職權為由，起訴前國防部長官金龍顯，他也是尹錫悅發布短暫戒嚴令案首位被起訴者。韓聯社報導，檢方指控金龍顯與總統尹錫悅等人以擾亂國家憲法為目的，共同策劃發起緊急戒嚴。金龍顯向尹錫悅建議宣佈緊急戒嚴，並以削弱國會和中央選舉管理委員會功能為目的，主導了戒嚴部隊的介入。

南韓國會現有300席，27日的會議執政黨國民力量黨108位議員僅一人出席，國會最大黨兼最大在野黨共同民主黨則有一人缺席，共192人參與投票。

由於南韓朝野及法界對於在國會14日表決通過總統尹錫悅彈劾案後具雙重身分的韓悳洙，究竟適用憲法第65條對總統或總理的彈劾門檻規定存在爭議。即對總統必須有半數以上現任議員提議、三分之二以上現任議員同意（200票），表決才能通過；對總理須有三分之一以上現任議員提議、半數以上現任議員同意（151票）。

因此，在議長禹元植27日「裁示」韓悳洙應適用總理的標準後，議場內國民力量黨的議員就包圍主席台厲聲抗議，並主張應適用總統標準，但最後這訴求沒有被接受。

南韓史上第一和第二位代理總統，均未在代理期間被國會提議彈劾。這次表決通過後，韓悳洙在對南韓民眾的談話中表示，尊重國會決定，待憲法法院判決是否成立。

共同民主黨提議彈劾韓悳洙的最主要理由是，他不願任命國會26日行使同意權時通過的三位憲法法院大法官人選，其中兩人由共同民主黨推薦、一人由國民力量黨推薦。執政黨同日表決時，僅趙慶泰等四位青壯派議員參與，因此韓悳洙聲稱只要國會朝野政黨經協商後達成共識，他將會立即任命。