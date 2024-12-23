川普上任當天傳將退出WHO 全球公衛將受衝擊

新冠疫情期間，時任總統的川普在白宮記者會上，曾公開怪罪世界衛生組織。(美聯社)

英國金融時報(Financial Times)日引述幾位公衛人士報導稱，美國總統當選人川普 的政權交接小組正推動明年1月20日川普上台當天，讓美國退出世界衛生組織(WHO )。這些專家示警，美國退出該組織將對全球衛生及健康帶來災難性衝擊。

美是WHO最大單一捐助國

川普交接小組幾位成員向前述人士表明，有意在川普就職當天宣布退出WHO。美國是WHO最大的單一捐助國，在前年至去年提供WHO資金的16%。

美國喬治城大學法律中心全球衛生法律教授高斯丁說，美國退出WHO會使全球衛生的資金籌措和領導地位留下巨大空缺，「我看不出有人將填補該缺口」。

WHO因應新冠疫情這類公衛危機的能力，將因美國退出受損。高斯丁說，WHO將得非常拮据度日，應對衛生緊急事件會陷苦戰，也將需要大量裁減其科學人員。高斯丁還警告，歐洲國家不太可能在美國退出後增加提供WHO資金，中國可能嘗試施加更大影響力，「退出(WHO)會將領導地位讓給中國，這不會是明智舉動」。

川普已點名幾位政治盟友擔任衛生要職，包括疫苗懷疑論者小羅勃甘迺迪將擔任衛生部長，有關美國與WHO關係的爭論隨後產生。但高斯丁說，他不確定川普本人是否會將立即退出WHO的優先程度，看得像其團隊部分成員這麼高。

上次執政已啟動退出程序

川普上次執政時，在2020年啟動退出WHO的程序，當時新冠蔓延，川普指稱該組織受中國控制。該程序未曾完成，繼任的總統拜登 即在2021年1月就任當天重啟和WHO的關係。幾位專家得知，川普團隊部分人士希望在立即啟動退出程序後，讓這次行動大幅加速。

川交接小組認有象徵意涵

拜登的前白宮新冠防疫協調官、布朗大學公衛學院院長吉哈說，川普的交接小組希望上任當天退出WHO，因為此舉推翻拜登就任首日的做法，具象徵意涵。將進入川普新政府核心的許多人士不信任WHO，盼第一天就象徵性展示他們要退出。

吉哈透露，川普團隊有些人希望留在WHO並推動其改革，但主張退出的那一派在爭論中勝出。吉哈警告，WHO這類組織在疫苗研發的全球合作與分配，以及衛生緊急事件期間的治療方法上舉足輕重；若不參與這些機構，下次疫情爆發時就無法密切留意相關訊息。

川普政權交接小組未直接對此消息置評。但一位知情人士說，「同樣那個我們在第一任期退出的WHO嗎？看來我們不會很在意他們有什麼要說」。

WHO也未對此置評。該組織祕書長譚德塞12月稍早說，該組織希望與美國決策者成為夥伴、準備好合作，「我相信美方領袖理解，除非世界其他地方安全，美國無法安全」。