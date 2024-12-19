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無證客絕食抗議 施壓拜登政府延長「臨時保護身分」期限

編譯徐薏茹／綜合報導
全美各地受「臨時保護身分」(TPS)計畫保護的無證移民正絕食抗議，向拜登政府施壓，希望延長TPS保護，以免川普上台後遭驅逐。(美聯社)
全美各地受「臨時保護身分」(TPS)計畫保護的無證移民正絕食抗議，向拜登政府施壓，希望延長TPS保護，以免川普上台後遭驅逐。(美聯社)

川普曾承諾要在上任後廢除「臨時保護身分」(Temporary Protected Status，TPS)計畫，全國各地受TPS計畫保護的移民正在絕食抗議，向拜登政府施壓，希望延長TPS以保護面臨遭驅逐風險的移民。

國會通過並由老布希總統(George H.W. Bush)簽署生效的TPS計畫，允許來自被認定為不安全國家的移民暫時留在美國並申請工作許可，保護他們不被驅逐出境，但不提供成為公民的路徑。

在美國居住20多年的宏都拉斯移民荷南德茲(Mardoel Hernandez)告訴哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)：「我們請求拜登總統在移民社區留下有力的政績，兌現他的諾言。」

全國TPS聯盟(National TPS Alliance)組織的絕食抗議提出訴求，表示他們將一直絕食，直到拜登回應。

川普10月接受NewsNation訪問時被問到，是否會廢除TPS，他回答：「絕對會，我會廢除這一計畫，我會讓他們(移民)回到自己國家。」

根據最新數據，截至2024年3月擁有TPS的人超過85萬，其中約35萬為委內瑞拉人，20萬為海地人，18萬為薩爾瓦多人，他們是最大的受益群體。

約30萬名TPS持有人住在佛羅里達州，德州有近9萬5000人，紐約州和加州各有約6萬8000人。

TPS持有人可獲得6個月、12個月或18個月的延期保護，但若沒有獲得延期，許多人將在2025年開始失去合法身分。

薩爾瓦多移民的保護首先將於3月到期，委內瑞拉、烏克蘭、蘇丹移民將於4月到期，尼加拉瓜於7月到期。

德州的移民律師維斯奎茲(Haim Vasquez)表示：「所有TPS持有人坐下來與律師討論非常重要，去評估獲得永久身分或改變身分的每一個可能的方法。如果還有辦法，必須盡早行動。」

維斯奎茲指出，TPS延長會在到期日前兩個月宣布，拜登政府必須在1月9日前為薩爾瓦多人頒布新的延長許可。

至於川普將如何做，維斯奎茲表示 ，川普可能就讓TPS到期，但任何的廢除肯定會面臨訴訟。

移民 拜登 川普

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