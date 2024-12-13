美智庫：川普邀請僅是政治秀 習近平不太可能冒風險出席

美國總統當選人川普(右二)邀請中國國家主席習近平(左二)出席他的就職典禮，但分析人士認為習近平可能婉拒。圖為習近平夫婦2017年4月受邀訪問佛州海湖莊園，與川普夫婦會面。(路透)

候任總統川普 (Donald Trump)已邀請中國國家主席習近平 以及其他外國領袖，參加他將於明年1月20日舉行的總統就職典禮，但包括中國問題專家在內，幾乎所有人都認為習近平不太可能出席，川普的邀請只是一場政治秀。

川普過渡團隊發言人李維特(Karoline Leavitt)12日對福斯新聞(Fox News)說，川普是在11月剛擊敗民主黨總統候選人賀錦麗後，即向習近平發出邀請，對方是否接受，「尚待確定」。

華盛頓戰略與國際研究中心中國問題專家甘迺迪(Scott Kennedy)認為，這只是一場外交戲碼，僅此而已，從來沒有外國國家元首會出席美國總統就職典禮，更不用說習近平了。

國務院的記錄顯示，自1874年以來沒有任何外國元首出席過美國總統就職禮，一般只由級別較低的外交官或大使出席。

但李維特說，有關邀請是「川普總統創造與各國領袖，不僅是盟友，也包括對手及競爭者展開公開對話的範例」。

川普在競選期間不斷宣稱將對中國所有進口商品開徵60%關稅，早前推文說會增加10%，任命的國安官員也屬反中鷹派。若然習前來華盛頓，這將為世界兩個最大經濟體的領袖，提供機會討論緊張的貿易及軍事關係。

但前國會議長金瑞契(Newt Gingrich)在福斯新聞節目說，習成行的可能性約有一半，但必須承認川普釋出邀訪訊號，還是讓人難以置信。

美聯社引述曾任國務院負責東亞事務的助理國務卿羅素(Danny Russel)說，「你能設想習近平坐在華府 的台下，聆聽川普的就職演說，而他的周圍坐著美國國會的鷹派議員嗎？」

華府智庫史汀生中心(Stimson Center)資深研究員孫韻指出，此事並無先例，北京當局恐怕寧願打安全牌。他說，「我不認為中國會冒這個風險」。其中的風險之一就是台灣將由立法院長韓國瑜率團出席，2021年拜登就任總統時，就有台灣的代表團觀禮。而假若川普在習近平參加完華府的觀禮活動後，川普就宣布對進口自中國的商品加徵多達60%的關稅，習近平就會被人當作傻瓜，這樣的後果北京是絕不會接受的。

羅素指出，儘管習近平不太可能出席川普的就職典禮，但相信雙方外交團隊一定在安排兩人於不遠的將來會晤。