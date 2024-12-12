對抗美關稅 中國明年擬讓人民幣走貶 兌美元或跌至7.5

面對美國新總統川普推動的關稅政策，中國已在擬定各種應對方案，其中包括讓人民幣對美元適度貶值，抵抗出口壓力。(路透)

路透11日引述知情人士說法表示，為因應川普 重返白宮後，將對中國提高貿易關稅 ，中國領導人和政策制定者考慮明年允許人民幣貶值；此舉反映中國明白有必要加強經濟刺激力道，以應對川普懲罰性貿易措施威脅。

消息人士指稱，允許人民幣明年貶值，雖然背離中國政府維持匯率 穩定的一貫做法，卻可降低中國出口產品價格，削弱關稅影響，促進出口並對抗通貨緊縮，在中國創造更寬鬆的貨幣環境。

人民幣過去受到中國政府嚴格管控，只被允許在央行確定的每日中間價兩側浮動2%。高層官員的政策評論，通常包括對維持人民幣穩定的承諾。

知情人士表示，雖然央行不太可能表示不再支持人民幣匯率，但它將強調在決定人民幣價值方面，讓市場擁有更大權力。

川普表示他上任後，要對所有進口美國商品徵收10%關稅，並對中國進口商品徵收60%關稅。

中共中央政治局9日開會指出，明年將實施更積極的財政政策和「適度寬鬆」的貨幣政策；這是大約14年來，中方首次提出放鬆政策立場。這些評論都沒有提到「人民幣基本上穩定」的必要性。

了解央行想法的消息人士告訴路透，中國人民銀行已在考慮人民幣兌美元匯率跌至7.5元的可能性，以抵消任何貿易衝擊。這比目前7.25左右的水平，貶值約3.5%。

在川普首次總統任期內，2018年3月至2020年5月呈現貿易戰威脅，人民幣兌美元貶值逾12%。

滙豐集團首席亞洲經濟學家范力民(Frederic Neumann)表示，「貨幣調整已成為減輕關稅影響的工具。」但他也表示，這將是短視政策選擇；「若中國大幅降低人民幣匯率，將增加關稅傾瀉風險，其他國家會說，我們可能別無選擇，得要對中國商品實施進口限制。」

分析師平均預測，到明年年底，人民幣兌美元匯率將跌至7.37，但川普提高關稅的幅度和速度，將是關鍵影響因素。