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川普再成時代雜誌年度風雲人物 今紐交所敲鐘慶封面揭曉

記者胡玉立／綜合報導
總統當選人川普今年再度成為「時代」雜誌「年度風雲人物」；他12日在紐約證券交易所敲響開市鐘，慶祝「時代」雜誌封面揭曉。(路透)
總統當選人川普今年再度成為「時代」雜誌「年度風雲人物」；他12日在紐約證券交易所敲響開市鐘，慶祝「時代」雜誌封面揭曉。(路透)

政治新聞網站Politico引述知情人士的話表示，總統當選人川普今年再度成為「時代」(Time)雜誌「年度風雲人物」(Person of the Year)；12日上午川普將在紐約證券交易所敲響開市鐘，慶祝「時代」雜誌封面揭曉。

川普2016年贏得總統大選後也曾被「時代」雜誌評為當年「年度風雲人物」；歷年包括拜登總統和川普在內，共有14位美國總統被該雜誌選為「年度風雲人物」。

去年「時代」雜誌評選的「年度風雲人物」是流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)；當時由「時代」雜誌執行長西布利(Jessica Sibley)慶祝雜誌封面揭曉，敲響紐約證券交易所開市鐘。

全國廣播公司(NBC)「今日秀」(The Today Show)9日公布「時代」雜誌「年度風雲人物」入圍名單包括川普、副總統賀錦麗、英國凱特王妃(Kate Middleton)、億萬富豪馬斯克(Elon Musk)和以色列總統內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)。

「時代」雜誌已宣布WNBA超級新秀克拉克(Caitlin Clark)為「年度最佳運動員」， 英國傳奇歌手艾爾頓強(Elton John)為「年度偶像」，超微半導體公司(AMD)執行長蘇姿丰(Lisa Su)為「年度執行長」。

「時代」雜誌表示，2024「年度風雲人物」12日上午會在Time.com官網公布。

川普一直熱中登上雜誌封面，尤其在乎「時代」雜誌有沒有選中他。川普今年已三度登上「時代」雜誌封面。2015年德國總理梅克爾(Angela Merkel)被選為「年度風雲人物」，川普曾抱怨自己沒被選中。

但川普當時也強調，被選為「年度風雲人物」是「重大榮譽」；他說：「這意義重大，尤其是我從小就看『時代』雜誌，這是一本非常重要的雜誌。」

時代雜誌「年度風雲人物」是對當年事件產生重大影響的新聞人物；過去「年度風雲人物」包括邱吉爾、伊莉莎白女王二世、普亭、史達林等等。

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