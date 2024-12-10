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TikTok緊急請求暫停執行禁令 給最高院時間決定是否審查該令

編譯陳韻涵／綜合報導
TikTok以造成小企業和網路播主巨額損失為由，緊急申請延遲執行禁令。圖為一些使用者聚集華盛頓，為TikTok請命的資料照片。(美聯社)
TikTok以造成小企業和網路播主巨額損失為由，緊急申請延遲執行禁令。圖為一些使用者聚集華盛頓，為TikTok請命的資料照片。(美聯社)

中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」9日緊急請求暫停執行禁令，讓最高法院有時間決定是否審查該法律；TikTok警告，若明年1月起禁用這款流行社群媒體應用程式，第一個月就會讓美國的小企業和創作者損失13億元。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，聯邦上訴法院6日駁回中國字節跳動(ByteDance)旗下短片分享平台TikTok以受言論自由保護為由的上訴案，維持國會通過的「不賣即禁」要求。

擁有逾1億7000萬名美國用戶的TikTok 9日籲請聯邦上訴法院緊急暫停這項法律，讓最高法院有時間「審查這項異常重要的案件」。

若法院批准TikTok的請求，TikTok將可繼續在美營運，直到最高法院決定是否審理上訴。

司法部的律師則呼籲聯邦法院駁回TikTok的臨時禁令請求。

司法部表示，原計畫11日提交正式動議反對TikTok的請求，但司法部敦促法院在此之前駁回TikTok的請求。

司法部律師表示：「法院熟悉相關事實和法律，並在深思熟慮的決定中，明確駁回請願者的憲法主張，承認該法案背後的關鍵國家安全利益。」

這項法律將於2025年1月19日起，在全國範圍內禁止TikTok，除非TikTok賣給別家公司。

此禁令將在當選總統川普就職前一天生效，川普已表示，將尋求撤銷辦法。

TikTok表示，暫停執行也會讓川普政府有機會決定其對TikTok的態度。

另據國家廣播公司新聞網(NBC)報導，TikTok在法庭文件中警告，若這款流行的應用程式明年1月19日停止美國營運，小企業和數位內容創作者將在短短一個月內，損失高達13億元的收入和利潤。

TikTok全球商業解決辦法總裁錢德利(Blake Chandlee)在文件中表示：「如果禁令持續時間逾一個月，相關損失將加劇。」

錢德利寫道，若TikTok明年1月在美停止營運，即使禁令在一個月後解除，小企業會損失逾10億元收入。

錢德利指出，「美國將近200萬名創作者將蒙受近3億元的收入損失，而TikTok則將損失2025年全球目標廣告收入的29%。」

TikTok 司法部 川普

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