敘利亞反抗軍領袖喬拉尼 被稱「務實激進分子」

反抗軍最高領袖喬拉尼(中)在大馬士革清真寺宣布，他們已推翻阿塞德的統治。(路透)

綜合各媒體報導，敘利亞 反抗軍沙姆解放組織(HTS)領袖喬拉尼(Abu Mohammed al-Jolani)被認為是極端主義者，但為了達到目標會展現較溫和姿態，反抗軍攻入大馬士革 時下令民兵不得接近公務機關、表明反抗軍最大目標是推翻阿塞德 ，伊斯蘭政治事務專家裴瑞特形容喬拉尼是「務實激進分子」。

喬拉尼生於1982年，在大馬士革自治市梅澤赫的富裕家庭長大。獨立媒體「中東之眼」報導，2001年九一一事件後，他才被聖戰思想吸引，開始浮現聖戰主義跡象。

反抗軍最高領袖喬拉尼(中)在大馬士革清真寺宣布，他們已推翻阿塞德的統治。(路透)

美國為首盟軍2003年入侵伊拉克，喬拉尼離開敘國參戰，加入伊拉克境內的凱達組織，他在支持者眼中是務實主義者，但在對手眼中則是投機。他2015年聲稱與「伊斯蘭國」(IS)不同，自己無意攻擊西方國家；2016年跟凱達組織斷絕關係以來，一直設法將自己塑造為形象較溫和的領袖，但至今未能消除分析家與西方國家質疑，仍將HTS列為恐怖組織。

喬拉尼長期以來是位神秘人物。即便當他的組織發展成為反抗阿塞德政府最強大的武裝派系時，他仍然保持低調。

他領導的努斯拉陣線在2016年與凱達恐怖組織斷絕關係、重塑其組織形象，他自己也逐漸走上公開舞台，並成為敘利亞西北部反抗軍控制地區的實際統治者。