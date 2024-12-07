TikTok前途…被逐出美國或出售留下？ 川普是最大變數

TikTok去留前景未明。圖為TikTok的一些使用者示威要求放過TikTok。(美聯社)

馬里蘭州聯邦上訴法院6日駁回社媒TikTok 上訴，維持國會今年4月通過的「不售即禁」法，儘管TikTok可在2025年1月19日與中國的母公司字節跳動(ByteDance)剝離限期之前，向最高法院提出上訴，然而最終結果如何仍難預料，去與留的前景未明。

投資銀行Roth Capital Partners的董事總經理兼高級研究分析師庫爾卡尼(Rohit Kulkarni)預期，一旦TikTok在美國消失，最大的得益者將是擁有社媒Snapchat的科技巨頭Snap，以及擁有臉書等社媒的Meta，預估兩者的股價都會大漲。

在聯邦上訴法院作出裁決後，字節跳動內部人士向中國「科創板日報」記者透露，公司將堅決向最高法院上訴。

從美國去年開始對TikTok採取行動起，中國一再批評美國任意打壓他國優秀企業，在堅稱採取一切措施維護自身合法權益的同時，已屢屢傳出北京已禁止字節跳動出售TikTok，尤其涉及它的核心運行程式碼及演算法，因此不排除「去」的可能性。

若要「留」，就要與字節跳動剝離，要被視為合格的剝離，必須獲總統拜登 確定TikTok不再受中國實體控制，不再有營運關係。

如果確證TikTok已經確定了合格剝離的途徑，並有證據表明在出售方面取得了重大進展，以及制定了具法律約束力的出售協議，拜登可以授權給予額外90天的時間來完成交易。

另一個可能出現的變數是即將上任的川普 ，有可能讓TikTok走出困境。

TikTok的1月19日最後限期剛好是川普就任總統的前一天，川普在選前曾誓言「拯救TikTok 」，若他信守承諾就可能成為TikTok最大的救星。

分析認為，川普對TikTok從揚言封禁到說要「拯救」，態度轉變有多重原因，有可能是更大範圍的美中貿易策略的一部分。

庫爾卡尼指出，TikTok在1月19日之前的任何情況，正如上訴及法律程序那樣還有待觀察，而且會變得更加複雜，無論川普或是川普仰賴的特斯拉電動車、社媒X(前身為推特)老闆馬斯克，他們未來如何與TikTok合作都存在變數。