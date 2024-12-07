我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

中山美穗猝逝 「情書」導演岩井俊二發文悼念、影迷痛哭

TikTok前途…被逐出美國或出售留下？ 川普是最大變數

編譯盧炯燊／綜合報導
TikTok去留前景未明。圖為TikTok的一些使用者示威要求放過TikTok。(美聯社)
TikTok去留前景未明。圖為TikTok的一些使用者示威要求放過TikTok。(美聯社)

馬里蘭州聯邦上訴法院6日駁回社媒TikTok上訴，維持國會今年4月通過的「不售即禁」法，儘管TikTok可在2025年1月19日與中國的母公司字節跳動(ByteDance)剝離限期之前，向最高法院提出上訴，然而最終結果如何仍難預料，去與留的前景未明。

投資銀行Roth Capital Partners的董事總經理兼高級研究分析師庫爾卡尼(Rohit Kulkarni)預期，一旦TikTok在美國消失，最大的得益者將是擁有社媒Snapchat的科技巨頭Snap，以及擁有臉書等社媒的Meta，預估兩者的股價都會大漲。

在聯邦上訴法院作出裁決後，字節跳動內部人士向中國「科創板日報」記者透露，公司將堅決向最高法院上訴。

從美國去年開始對TikTok採取行動起，中國一再批評美國任意打壓他國優秀企業，在堅稱採取一切措施維護自身合法權益的同時，已屢屢傳出北京已禁止字節跳動出售TikTok，尤其涉及它的核心運行程式碼及演算法，因此不排除「去」的可能性。

若要「留」，就要與字節跳動剝離，要被視為合格的剝離，必須獲總統拜登確定TikTok不再受中國實體控制，不再有營運關係。

如果確證TikTok已經確定了合格剝離的途徑，並有證據表明在出售方面取得了重大進展，以及制定了具法律約束力的出售協議，拜登可以授權給予額外90天的時間來完成交易。

另一個可能出現的變數是即將上任的川普，有可能讓TikTok走出困境。

TikTok的1月19日最後限期剛好是川普就任總統的前一天，川普在選前曾誓言「拯救TikTok 」，若他信守承諾就可能成為TikTok最大的救星。

分析認為，川普對TikTok從揚言封禁到說要「拯救」，態度轉變有多重原因，有可能是更大範圍的美中貿易策略的一部分。

庫爾卡尼指出，TikTok在1月19日之前的任何情況，正如上訴及法律程序那樣還有待觀察，而且會變得更加複雜，無論川普或是川普仰賴的特斯拉電動車、社媒X(前身為推特)老闆馬斯克，他們未來如何與TikTok合作都存在變數。

TikTok 川普 拜登

上一則

川普提名共和黨籍前參議員裴度 擔任美駐中大使

下一則

川普至少延攬6位富豪 2025年內閣總身價將超過62億元

延伸閱讀

川普勝選 梅蘭妮亞歸功18歲拜倫「獲更多Z世代選票」

川普勝選 梅蘭妮亞歸功18歲拜倫「獲更多Z世代選票」
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
安撫川普？印度央行總裁：金磚國家無意創建共同貨幣

安撫川普？印度央行總裁：金磚國家無意創建共同貨幣
烏克蘭官員：川普可望和澤倫斯基在巴黎會面

烏克蘭官員：川普可望和澤倫斯基在巴黎會面

熱門新聞

馬唯中坐在大都會展廳裡的畫家波拉克著名作品「秋天的節奏」前，神采奕奕談東西文化。(記者范航瑜╱攝影)

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

2024-12-06 09:56
美國總統拜登（左）與次子杭特（中）和孫子小波（右）。（路透）

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

2024-12-01 22:50
川普政府計畫將無證移民驅逐到其他國家，包括特克斯和凱科斯群島、巴哈馬、巴拿馬及格瑞那達等，以實現他所承諾的「美國史上最大規模的驅逐行動」。圖為瓜地馬拉無證移民被從美國遣返回國。(路透)

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

2024-12-06 06:01
拜登總統（右）與次子杭特‧拜登(左)。(美聯社)

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

2024-12-01 22:25
走線客馬驫擁有拉麵手藝，在穆斯林友人協助下，於紐約一家蘭州牛肉麵館工作，每天上班八小時，自由過生活。 (記者許君達／攝影)

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

2024-11-30 11:00
拜登總統(左)原先稱他不會特赦自己兒子，後來推翻前言，還是特赦涉及不實購槍及稅務案的杭特‧拜登。圖為兩父子上周在麻州度感恩節。(美聯社)

拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」

2024-12-02 20:56

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控