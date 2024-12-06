加州近海規模7強震 一度發布海嘯警報 民眾恐慌

北加州近海5日上午發生地震時，有民眾感受到強烈晃動及腳下的滾滾波動。圖為位於加州北灣漢保德郡的Scotia鎮一家超市在震後商品落滿一地。(美聯社)

北加州 近海5日發生規模7.0強烈地震 ，當局對加州及俄勒岡州大片海岸發布海嘯警報，但一小時後解除；國家氣象局說，共約470萬人處於警報範圍內，超過130萬人居住地近到可以感受到地震。

影響470萬人 海嘯警報 1小時後解除

舊金山灣區 民眾5日上午10時50分左右突然接到海嘯警報(Tsunami Warning)，引發恐慌情緒，因為大部分民眾並未感覺到任何地震，有的人即使有感覺，也不嚴重。也有些人說他們感受到強烈晃動及腳下的滾滾波動。

這一地震的震央在北加州與俄勒岡州邊境的北灣漢保德郡(Humboldt County)尤瑞卡(Eureka)一帶，震源深度只有0.6公里，地震規模7。

根據美國地質調查局公布，地震發生於12月5日上午10時44分，地點在尤瑞卡45哩處，一開始評估地震為規模6.6，但美國地質調查局隨後更新為規模7，過幾分鐘後，萊克郡(Lake County)附近也發生了規模5.8地震。

舊金山灣區民眾5日上午10時50分左右突然接到海嘯警報(Tsunami Warning)，引發恐慌情緒。圖為他們前往海邊觀看浪潮。(路透)

美國國家氣象局11時立刻向北加州和俄勒岡州海岸，一路從俄勒岡州道格拉斯郡到南灣的聖塔克魯茲郡沿岸，包括灣區，發布海嘯警報。柏克萊市(City of Berkeley)警察局還對市內部分區域發布疏散令。

據「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)報導，智慧型手機用戶一度接收到要他們立即移動到高處的警告，內容寫道：「一系列強勁的波浪和海流可能影響您附近的海岸。…您有危險，遠離沿海水域。」

1台灣移民：工作8年沒收過海嘯警報

由於此地震在距離舊金山較遠的北灣，因此舊金山以南至矽谷都沒有感受到地震，不過海嘯警報卻引起緊張。住在聖荷西的台灣移民蔣舜蘭說，搬到灣區工作八年，從未收過海嘯警報，看起來是擔心因為淺層地震，會引發海嘯，甚至淹水的可能性。

來自台灣的矽谷工程師馬兆先在地震發生時人在靠近海灣內側桑尼維爾的辦公室，他說的確可以感受到地震，當時感覺一陣頭暈、燈光也突然忽明忽暗，但立刻就恢復正常，他還以為是自己頭暈，之後才得知發生了地震。從距離可看出，愈往南、地震的感受愈少。

灣區部分公司放假 讓員工照顧家人

灣區有的公司老闆在地震後宣布，請員工回家，照顧家中人員。不過南灣學校沒有停課的打算。