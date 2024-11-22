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「董陽孜-對話」震撼書法創作 紐約大都會博物館揭幕

記者范航瑜、馬璿╱紐約報導
台灣的文字藝術家董陽孜(左)21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，並與策展人馬唯中(右)對談。這項展出至明年4月8。圖為其中一幅長寬為360x727公分的作品，取自詩經「他山之石 可以攻玉」。（記者張宗智／攝影）
台灣的文字藝術家董陽孜(左)21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，並與策展人馬唯中(右)對談。這項展出至明年4月8。圖為其中一幅長寬為360x727公分的作品，取自詩經「他山之石 可以攻玉」。（記者張宗智／攝影）

大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」(The Great Hall Commission: Tong Yang-Tze, Dialogue)，21日在博物館大廳揭幕。這是亞洲藝術家首次在大都會藝術博物館大廳呈現作品，也是董陽孜在美國的首次大型展覽。

大廳呈現作品 亞洲藝術家首次

大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」(The Great Hall C...
大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」(The Great Hall Commission: Tong Yang-Tze, Dialogue)，21日在博物館大廳揭幕。(大都會博物館提供)

此次展覽的策展人、現當代藝術部亞洲藝術策展人馬唯中對話董陽孜。(記者馬璿╱攝影)
此次展覽的策展人、現當代藝術部亞洲藝術策展人馬唯中對話董陽孜。(記者馬璿╱攝影)

「每一件作品，只用一隻筆完成。難也就難在這個地方。」董陽孜21日在開展時與策展人馬唯中對談，馬問董，對這次展出的作品滿不滿意，董陽孜笑稱：「還不錯，但有點不過癮。但只要你們滿意，我也就開心了。」

本次展出的兩幅大型作品分別置於大廳正門兩側的牆上，分別為「他山之石 可以攻玉」與「行於其所當行 止於其不得不止」，均高360.1公分，寬727公分，結合楷書與行書，既方便辨識，又為構圖提供了自由發揮的空間。作品與大都會整體的西式建築風格巧妙融合，毫無違和感，將成為每位參觀者步入博物館後的第一道景觀。

馬唯中：展現包容與啟發

策展人、現當代藝術部亞洲藝術策展人馬唯中表示，自己十歲的時候首次接觸到董陽孜的作品，從此便與「文字藝術」結下不解之緣。「董陽孜選擇的名句與博物館的文本環境呼應，突出了包容性，鼓勵觀眾思考知識的追求與傳播方式。當觀眾踏入大都會藝術博物館的大廳，董陽孜的作品將為他們提供全新的啟發與引導。」

館長何連：藝術語言交融

大都會藝術博物館館長何連(Max Hollein)表示，董陽孜通過她開創性的文字藝術創作，將文化身分與表達方式融入對話，賦予大廳全新活力。「她的作品使藝術與語言交融，成為吸引觀眾探索的中心。我們非常榮幸能在委約新作系列中展出她的傑作，繼續在館藏中呈現多元化與當代特色。」

俞大㵢：外國人目瞪口呆

中華民國駐美代表俞大㵢表示，大都會博物館匯集了從古至今的藝術精品，以及足以代表人類歷史和文明的代表作。「董大師今天能夠把她的作品放在這裡是無比的光榮。」俞大㵢稱董陽孜在台灣自由的環境創作，「董大師將古文聖賢的金玉良言書寫在牆壁上，鼓勵每個人做人做事。如此豪放而磅礡的大型書法，讓外國人看到都目瞪口呆，是不容易的事。」

「大廳委約新作系列」此前曾展出芒克曼(Kent Monkman)與薩特懷特(Jacolby Satterwhite)的作品，本次是該系列的第三屆展覽。董陽孜則是首位獲邀參與的亞洲藝術家與女性藝術家。展覽將持續至2025年4月8日，紐約市居民可憑身分證明免費入場參觀。更多詳情請訪問大都會藝術博物館官網：https://reurl.cc/742Gz5

此次展覽的策展人、現當代藝術部亞洲藝術策展人馬唯中對話董陽孜。(記者馬璿╱攝影)
此次展覽的策展人、現當代藝術部亞洲藝術策展人馬唯中對話董陽孜。(記者馬璿╱攝影)
台灣文字藝術家董陽孜（左）首次在紐約大都會藝術博館展出巨幅書法作品，這也是亞洲藝...
台灣文字藝術家董陽孜（左）首次在紐約大都會藝術博館展出巨幅書法作品，這也是亞洲藝術家首次在大都會大廳的展出。圖右為策展人馬唯中。（記者張宗智／攝影）

董陽孜 博物館 大都會

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董陽孜對話馬唯中曝創作過程：每一件作品 只用一支毛筆完成

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