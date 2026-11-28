川普還能打伊朗? 民主黨想斷金援停戰 半島電視台揭2大難關
民主黨想藉撥款協商限制川普對伊朗的軍事行動，但仍受參院票數、總統否決與既有經費可否動用等難關牽制。
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民主黨想藉撥款協商限制川普對伊朗的軍事行動，但仍受參院票數、總統否決與既有經費可否動用等難關牽制。
民主黨想靠切斷金援，迫使川普總統結束已持續九個月的伊朗戰事，但半島電視台報導，即使國會不再撥款，也未必能立即阻止美軍發動攻擊。關鍵在於，法案是否連已核撥的經費都禁止用於進攻，以及能否跨過川普否決這一關。
聯邦政府現有經費將於12月11日到期，兩黨正協商下一輪撥款，以免政府停擺。
雖然民主黨明年1月才接掌參眾兩院，部分議員已要求把握這次協商，向白宮施壓，結束戰爭。
民主黨眾議員安薩里（Yassamin Ansari）與康納（Ro Khanna）表示，將反對任何未明文禁止經費用於對伊朗進攻行動的撥款案，「確保不再把納稅人的任何一分錢用於延長戰事」。
路透／益普索最新民調顯示，71%美國民眾希望新國會結束這場戰爭。
倫敦國王學院副教授克里格（Andreas Krieg）指出，民主黨的提案可能首度對川普攻打伊朗形成實質的制度約束，「迄今為止，美國的軍事戰略大致不受國會反對影響。民主黨人正試圖改變局面」，讓持續進攻必須獲得國會授權。
但民主黨也面臨兩難：雖不想繼續資助戰爭，卻也不願意因撥款談不攏而讓政府停擺。
新的撥款方案須在有100個席位的參院取得60票才能過關。民主黨目前僅有45席，明年1月增至54席，仍須爭取其他議員支持。
川普還能否決法案。參眾兩院都須有三分之二議員支持，才能推翻他的否決，民主黨無法獨力辦到。不過，若川普否決整套政府撥款案，導致政府停擺，軍人薪資也可能受到影響。
另一個問題是，就算限制撥款的法案生效，結束戰爭也沒那麼容易。
克里格說，即使新法案不再為伊朗戰事追加經費，川普仍可在一段時間內利用現有資源繼續軍事行動，「缺乏額外撥款並不能立即阻止總統下令進行另一輪打擊」。
然而，不代表有足夠經費支撐另一場持久戰。克里格指出，美國的戰爭支出已逼近500億元，精準彈藥和防空攔截彈也面臨短缺。因此，法案究竟只拒絕追加經費，還是明文禁止動用已核撥款項發動攻擊，將直接影響限制效果。
另外，禁止進攻不等於戰爭結束。若法案保留防禦經費，美軍仍可能繼續封鎖伊朗港口，雙方對核查、制裁及荷莫茲海峽通航的爭端也尚未解決。
民主黨希望在下一輪政府撥款案中加入條款，明文禁止經費用於對伊朗進攻，藉此切斷戰爭金援，迫使白宮停止持續9個月的軍事行動。 因為關鍵不只是不追加新錢，還要看法案是否連已核撥經費也禁止使用於進攻。若沒有明確限制，川普仍可先動用現有資源發動下一輪打擊。 提案必須先在參院取得60票，民主黨目前席次不足，還得爭取跨黨支持；即使過關，川普也可能否決，而國會要推翻否決同樣不容易。
精華 FAQ
民主黨希望在下一輪政府撥款案中加入條款，明文禁止經費用於對伊朗進攻，藉此切斷戰爭金援，迫使白宮停止持續9個月的軍事行動。
因為關鍵不只是不追加新錢，還要看法案是否連已核撥經費也禁止使用於進攻。若沒有明確限制，川普仍可先動用現有資源發動下一輪打擊。
提案必須先在參院取得60票，民主黨目前席次不足，還得爭取跨黨支持；即使過關，川普也可能否決，而國會要推翻否決同樣不容易。
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