知情人士稱，川普政府曾勸說委內瑞拉和伊拉克退出OPEC。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 路透報導指出，川普政府曾鼓勵委內瑞拉與伊拉克考慮退出OPEC，並試圖削弱其產量限制，顯示美國正以更直接方式挑戰這個石油組織。

路透引述十名知情人士報導，美國川普政府今年稍早曾鼓勵委內瑞拉和伊拉克 考慮退出石油 輸出國組織（OPEC），並阻止委國繳納年度會費。

知情人士表示，美國官員當時正推動兩國擴大石油生產和投資，部分官員擔心OPEC的產量限制，最終可能阻礙這些計畫。川普長期指控OPEC刻意哄抬油價 ，此舉顯示其罕見地直接挑戰該組織。

知情人士透露，美國1月逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛後，國務院便在華府與委國官員討論退出OPEC的可能性，甚至促使沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼（Mohammed bin Salman）今夏出面干預。

伊拉克總理柴迪在美國官員鼓勵下，今夏也提出退出OPEC的可能性，但該國石油部成功說服柴迪讓伊拉克留在該組織，並考慮爭取更高的產量配額。

美國對兩國都握有強大影響力。馬杜洛下台後，美國掌控委國動用國家資金的管道；美國2003年入侵伊拉克後，伊國石油收入便透過紐約聯邦準備銀行的帳戶收付，這套機制延續至今。

過去十年來，美國已成為全球最大石油生產國，從OPEC的客戶，轉變為與其爭奪石油市占率的主要競爭對手。如今這些舉措則讓OPEC面臨更大壓力。OPEC自2019年來已流失四個成員國，近期又因美國和以色列對伊朗發動戰爭、造成供應中斷，市占率降至低點。

Alpine Macro首席地緣政治策略師阿拉馬里烏（Dan Alamariu）表示，「OPEC分裂的風險正在升高」。

OPEC由伊拉克、伊朗、沙烏地阿拉伯、科威特和委內瑞拉共同創立，目前有11個成員國。阿拉伯聯合大公國因不滿產量上限，今年稍早宣布退出；安哥拉、厄瓜多和卡達則分別於2024年、2020年及2019年退出。目前沒有跡象顯示美國曾介入這些決定。