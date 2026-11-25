南韓總統李在明（左）與美國總統川普9月22日在紐約會面時握手。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 白宮批評南韓對酷澎等美國企業祭出重罰，指其違背公平對待承諾；南韓則反駁依法監管，美方正評估後續政策選項。

有「南韓亞馬遜 」之稱的酷澎（Coupang）是南韓最大電商，以「火箭配送」聞名，大多數訂單隔天甚至當天就能送達。酷澎雖然幾乎所有業務都在南韓，卻是一家美國公司。福斯數位新聞25日獨家報導，白宮 指控南韓對酷澎處以數億美元罰款，違背向美國總統川普許下公平對待美國科技公司的承諾。

南韓監管機關已對酷澎處以約6.88億美元罰款，包括本月宣布對旗下餐飲外送服務暫定開罰2.24億美元。一名白宮官員表示，川普政府反對南韓總統李在明涉嫌歧視美國企業的做法，期望南韓信守承諾，公平對待包括酷澎在內的美國科技公司。

美國國務院表示，正積極評估多項政策選項，以因應其所稱的歧視性待遇。一名國務院官員指出，南韓公平交易委員會持續「攻擊」美國企業，正危及美韓同盟進一步發展的潛力。

曾公開批評南韓涉嫌歧視美國企業的共和黨籍聯邦眾議員伊薩（Darrell Issa），點名南韓公平交易委員會主委朱炳起（Biung-Ghi Ju）是其中的關鍵人物。他指控，朱炳起的反競爭政策不公平地針對美國科技產業，甚至個別美國公民，危及美韓長達80年的同盟關係。伊薩表示：「李在明政府有機會修復或損害我們的關係，我希望他選擇友誼之路，而非繼續對抗。」

南韓駐美使館反駁白宮有關酷澎遭針對的指控，表示首爾遵守與川普政府達成的協議，致力維護公平且無歧視的商業環境。發言人告訴福斯數位新聞：「南韓政府所有調查及決策，包括南韓公平交易委員會近期因外送服務業者涉及反競爭行為而開罰，均依照相關法律及法規辦理。此外，依南韓法律尋求救濟的權利也獲得充分保障。」

這名發言人表示，南韓將與美國的戰略夥伴關係視為最重要的雙邊關係，兩國同盟建立在民主、法治及開放市場之上。首爾將繼續與美國決策人士密切合作，澄清事實並深化雙邊經濟關係。

酷澎表示，過去10年來一直是美國對南韓直接投資的最大來源，2025年帶動美國商品及服務逾50億美元的海外銷售額。酷澎全球事務長波特（Robert Porter）在聲明中表示：「過去一年來，酷澎持續尋求建設性的解決方案，以強化美韓同盟，加速推動互惠的貿易及投資。」