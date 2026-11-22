墨西哥大毒梟「矮子」梅薩弗洛雷斯（中）在美方提供線索下，被墨西哥軍警逮捕，雙方曾發生激烈槍戰。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美墨根據情報聯手逮捕FBI十大通緝要犯梅薩弗洛雷斯後，錫那羅亞州瓜薩維爆發激烈報復槍戰與縱火，造成11死，多名涉案者也一併落網。

名列聯邦調查局(FBI )十大通緝要犯之一的墨西哥 販毒集團首腦梅薩弗洛雷斯(Fausto Isidro Meza-Flores) 20日在美墨兩國的聯合逮捕行動中落網；墨國錫那羅亞州(Sinaloa)瓜薩維市(Guasave)卻陷入一片混亂，衝突中有7名疑似販毒集團槍手及4名墨國士兵喪生。

綜合各家媒體報導，突襲行動始於20日，綽號「矮子伊西德洛」(Chapo Isidro)的梅薩弗洛雷斯及集團二當家綽號「塞拉芬」(Serafín)的赫爾曼·「N」(Germán "N")遭逮捕，隨即引發了一波暴力事件。當晚約7點左右現場爆發了激烈槍戰，不久後軍用直升機與無人機便出現在空中，直升機更對市內多處地點開火。

影片顯示，位於黑田公園球場(Kuroda Park stadium)的棒球迷在槍聲大作時，紛紛從看台倉皇逃離。現場一片混亂，有人大喊：「趴下！蹲低！快趴下！」民眾爭相翻越圍欄，鏡頭外還能聽到嬰兒哭聲。官方轉播畫面顯示，正在比賽的兩支棒球隊球員紛紛逃離球場。轉播員向觀眾說道：「比賽暫停…場外發生了一些狀況。我們首先祈求上天保佑一切平安…目前發生了國家安全層級的事件，還是先進入廣告休息時間吧。」

一名當時正在外辦事的當地居民表示，武裝分子占據了私人醫院，便利商店、加油站等商家遭人縱火。瓜薩維居民兼消防員桑切斯(Paola Sánchez)表示20日深夜當地民眾陷入極度恐慌，紛紛躲進雜貨店或其他場所，以避開激烈槍戰。

一位聯邦官員透露，由於暴力衝突持續，墨西哥軍方與國民衛隊(National Guard)特種部隊直到21日凌晨4時才成功將梅薩弗洛雷斯從瓜薩維帶離。該名官員形容當時的情況極為驚險，犯罪集團成員發動激烈反擊，在瓜薩維的街道上設置了至少10處路障，並焚燒車輛阻擋去路。墨西哥國防部發布的影片顯示，梅薩弗洛雷斯與另外兩人遭全副武裝的士兵押送至軍機上，準備前往墨西哥市接受檢察官偵訊。

墨西哥政府在21日稍早的一份報告指出，川普政府提供的情報協助當局將梅薩弗洛雷斯逮捕，但並未透露美墨雙方具體如何協調行動。梅薩弗洛雷斯因涉嫌向美國走私毒品及非法持有槍械而遭到通緝，FBI曾懸賞500萬元徵求能協助逮捕歸案的線索。

墨西哥國防部在X平台上發文表示，此次行動由軍方精銳部隊執行，採取隱密突襲方式抵達目標地點；在同一行動中，另有7名涉嫌同屬犯罪組織的成員遭逮捕，除了首腦、副手，還有負責該組織財務運作的何塞·「N」(José "N")。

遭美國懸賞500萬的墨西哥毒梟梅薩弗洛雷斯20日晚間落網。圖為國務院發布的照片。（美聯社）

墨西哥軍警20日晚間突襲逮捕大毒梟「矮子」，也引發北部連串暴力事件，造成11人死亡。（路透）