美國有關當局指控製造毒品芬太尼的前驅化學品，多數大批來自中國。(路透)。

AI摘要 文章摘要整理： 美國駐墨西哥大使館指稱中國不只提供芬太尼原料，也向墨西哥販毒集團供應冰毒前驅化學品；中方則反擊美方抹黑，雙方再度就毒品來源爭議交鋒。

美國駐墨西哥大使館 在X平台發文，指控中國向墨西哥毒販供應製冰毒的前驅化學品，並強調「不只芬太尼 ，中國也是用來製造其他合成毒品，例如冰毒的前驅化學品的主要來源」。

美國駐墨西哥大使館20日在X平台發文，引述美國司法部指單是2025年9月的一周，美國有關當局就查扣了超過300噸來自中國的前驅化學品(chemical precursor)，這些化學品原定運往墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」(Sinaloa Cartel)。

貼文表示，這些化學品可以用來製造19萬公斤的甲基安非他命(methamphetamine，又稱冰毒)，估計價值5.69億美元。

美國駐墨西哥大使館18日曾在X平台發文，指「芬太尼並非來自墨西哥，其原料主要來自中國」。芬太尼是利用前驅化學品製成，而根據美國緝毒局(DEA)的資料，中國企業是販毒集團取得這些化學品的主要來源之一。

香港南華早報21日報導，針對18日的貼文，中國駐墨西哥大使館在數小時內回應，指美國駐墨西哥大使館「抹黑中國」，並指美國的芬太尼問題「根源在於其自身的監管缺失與藥物濫用」。

中國是墨西哥販毒集團獲取芬太尼原料的主要來源。川普總統以中國防治芬太尼不力為由，在2025年2月和3月各對中國加徵10%關稅。同年10月川普與中國國家主席習近平在南韓釜山會面後，同意把與芬太尼相關的關稅調降至10%。