「不只芬太尼」 美駐墨大使館：中國提供毒販冰毒原料
美國駐墨西哥大使館指稱中國不只提供芬太尼原料，也向墨西哥販毒集團供應冰毒前驅化學品；中方則反擊美方抹黑，雙方再度就毒品來源爭議交鋒。
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美國駐墨西哥大使館指稱中國不只提供芬太尼原料，也向墨西哥販毒集團供應冰毒前驅化學品；中方則反擊美方抹黑，雙方再度就毒品來源爭議交鋒。
美國駐墨西哥大使館在X平台發文，指控中國向墨西哥毒販供應製冰毒的前驅化學品，並強調「不只芬太尼，中國也是用來製造其他合成毒品，例如冰毒的前驅化學品的主要來源」。
美國駐墨西哥大使館20日在X平台發文，引述美國司法部指單是2025年9月的一周，美國有關當局就查扣了超過300噸來自中國的前驅化學品(chemical precursor)，這些化學品原定運往墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」(Sinaloa Cartel)。
貼文表示，這些化學品可以用來製造19萬公斤的甲基安非他命(methamphetamine，又稱冰毒)，估計價值5.69億美元。
美國駐墨西哥大使館18日曾在X平台發文，指「芬太尼並非來自墨西哥，其原料主要來自中國」。芬太尼是利用前驅化學品製成，而根據美國緝毒局(DEA)的資料，中國企業是販毒集團取得這些化學品的主要來源之一。
香港南華早報21日報導，針對18日的貼文，中國駐墨西哥大使館在數小時內回應，指美國駐墨西哥大使館「抹黑中國」，並指美國的芬太尼問題「根源在於其自身的監管缺失與藥物濫用」。
中國是墨西哥販毒集團獲取芬太尼原料的主要來源。川普總統以中國防治芬太尼不力為由，在2025年2月和3月各對中國加徵10%關稅。同年10月川普與中國國家主席習近平在南韓釜山會面後，同意把與芬太尼相關的關稅調降至10%。
美國駐墨西哥大使館在X平台表示，中國向墨西哥毒販供應製造冰毒等合成毒品的前驅化學品，強調中國不只涉及芬太尼原料，也被指是其他毒品化學品的重要來源。 美方引述美國司法部說法，稱單是2025年9月的一周內，就查扣超過300噸來自中國的前驅化學品，這批物資原定運往墨西哥販毒集團西納羅亞集團。 中國駐墨西哥大使館回應稱，美國駐墨西哥大使館是在抹黑中國，並指出美國的芬太尼問題根源在於自身監管缺失與藥物濫用，否認美方將責任外推到中國的說法。
精華 FAQ
美國駐墨西哥大使館在X平台表示，中國向墨西哥毒販供應製造冰毒等合成毒品的前驅化學品，強調中國不只涉及芬太尼原料，也被指是其他毒品化學品的重要來源。
美方引述美國司法部說法，稱單是2025年9月的一周內，就查扣超過300噸來自中國的前驅化學品，這批物資原定運往墨西哥販毒集團西納羅亞集團。
中國駐墨西哥大使館回應稱，美國駐墨西哥大使館是在抹黑中國，並指出美國的芬太尼問題根源在於自身監管缺失與藥物濫用，否認美方將責任外推到中國的說法。
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