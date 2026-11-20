習近平APEC致詞 川普被拍打瞌睡 普亭全神貫注
APEC深圳峰會上，習近平發表開幕談話時，川普被拍到打瞌睡形成話題；他隨後談經濟、誇示通膨成效，但說法遭官方數據駁斥，並表態支持AI發展、反對過度監管。
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APEC深圳峰會上，習近平發表開幕談話時，川普被拍到打瞌睡形成話題；他隨後談經濟、誇示通膨成效，但說法遭官方數據駁斥，並表態支持AI發展、反對過度監管。
亞太經合會(APEC)領袖峰會19日在中國深圳登場，中國國家主席習近平發表開幕談話時，80歲的川普總統一度被拍到坐在座位上打瞌睡，與專注聆聽的俄羅斯總統普亭形成對比。
川普隨後發表演說，大力宣揚美國經濟表現，聲稱過去3個月通膨率均低於2%，但這項說法與官方數據明顯不符。他也預告，美國即將與多個主要國家簽署貿易協議，並表態反對過度監管人工智慧(AI)，強調不能讓法規扼殺產業發展。
習近平在在致詞時，加拿大總理卡尼與香港特首李家超則低頭做筆記。日本首相高市早苗在習近平演說期間，數度露出微笑。
川普在抵達深圳之前，先訪問了菲律賓。
川普在演說中強調美國經濟強勁，並宣稱政府在控制通膨方面取得重大進展。他說：「過去3個月，通膨降到了出乎意料的水準。許多其他國家都面臨這方面的困難，但我們過去3個月的通膨率都低於2%，這是很了不起的事。」
不過，彭博指出，川普的說法與美國官方數據存在明顯落差。美國聯準會偏好的通膨指標，9月個人消費支出(PCE)物價指數年增率達3.6%，10月消費者物價指數(CPI)年增率更達3.7%，均遠高於川普宣稱的2%以下。
至於人工智慧，川普認為這項技術「幾乎完全是好的，但也存在一些負面因素，我們必須非常小心」，強調必須妥善管理相關風險。不過，他也反對以過度嚴格的規範限制AI產業，稱「我們不會允許這種事情發生。」
習近平發表開幕談話期間，川普一度被拍到坐在座位上打瞌睡；相較之下，俄羅斯總統普亭則是全神貫注聆聽，兩人反應形成強烈對比，成為現場焦點。 川普宣稱過去3個月美國通膨率都低於2%，但彭博指出這與官方數據不符；聯準會偏好的9月PCE年增率達3.6%，10月CPI年增率更達3.7%。 川普表示美國即將與多個主要國家簽署貿易協議，也強調AI雖然大致有益，但仍需管理風險；不過他反對以過度嚴格的規範限制AI產業發展。
精華 FAQ
習近平發表開幕談話期間，川普一度被拍到坐在座位上打瞌睡；相較之下，俄羅斯總統普亭則是全神貫注聆聽，兩人反應形成強烈對比，成為現場焦點。
川普宣稱過去3個月美國通膨率都低於2%，但彭博指出這與官方數據不符；聯準會偏好的9月PCE年增率達3.6%，10月CPI年增率更達3.7%。
川普表示美國即將與多個主要國家簽署貿易協議，也強調AI雖然大致有益，但仍需管理風險；不過他反對以過度嚴格的規範限制AI產業發展。
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