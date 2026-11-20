在習近平致詞時，加拿大總理卡尼認真聽講並不時做筆記。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： APEC深圳峰會上，習近平發表開幕談話時，川普被拍到打瞌睡形成話題；他隨後談經濟、誇示通膨成效，但說法遭官方數據駁斥，並表態支持AI發展、反對過度監管。

亞太經合會(APEC)領袖峰會19日在中國深圳登場，中國國家主席習近平 發表開幕談話時，80歲的川普 總統一度被拍到坐在座位上打瞌睡，與專注聆聽的俄羅斯總統普亭 形成對比。

川普隨後發表演說，大力宣揚美國經濟表現，聲稱過去3個月通膨率均低於2%，但這項說法與官方數據明顯不符。他也預告，美國即將與多個主要國家簽署貿易協議，並表態反對過度監管人工智慧(AI)，強調不能讓法規扼殺產業發展。

習近平在在致詞時，加拿大總理卡尼與香港特首李家超則低頭做筆記。日本首相高市早苗在習近平演說期間，數度露出微笑。

川普在抵達深圳之前，先訪問了菲律賓。

川普在演說中強調美國經濟強勁，並宣稱政府在控制通膨方面取得重大進展。他說：「過去3個月，通膨降到了出乎意料的水準。許多其他國家都面臨這方面的困難，但我們過去3個月的通膨率都低於2%，這是很了不起的事。」

不過，彭博指出，川普的說法與美國官方數據存在明顯落差。美國聯準會偏好的通膨指標，9月個人消費支出(PCE)物價指數年增率達3.6%，10月消費者物價指數(CPI)年增率更達3.7%，均遠高於川普宣稱的2%以下。

至於人工智慧，川普認為這項技術「幾乎完全是好的，但也存在一些負面因素，我們必須非常小心」，強調必須妥善管理相關風險。不過，他也反對以過度嚴格的規範限制AI產業，稱「我們不會允許這種事情發生。」

在習近平致詞時，川普總統被拍到一度累到打瞌睡。（路透）