三方峰會後發表和平宣言，但內容並不具體，分析認為川普（右）變成弱勢的一方。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 華郵指出，史上首場美中俄三邊會談因三方目標互相衝突而難有重大突破，反而凸顯川普勢弱、習普借機鞏固國際地位。

川普 總統、中國國家主席習近平 與俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)19日在深圳舉行史上第一次美中俄三邊會談，華盛頓郵報分析，三大巨頭對於討論議程各有打算，對於國際秩序也懷抱相互競爭的願景，議題看法分歧加上勢力變弱的川普，為這場充滿歷史意義的三方峰會定調；這場峰會向中俄兩位威權領袖提供在世界舞台鞏固地位的機會，同桌的川普政治實力受挫，野心可能大過手中掌握籌碼，但這次會談對三位領袖來說恐怕都無法實現太多目標。

三邊會談歷時不到90分鐘，會後公布「和平宣言」。

期中選舉之後成為「跛鴨總統」的川普在開場致詞表示，希望會談焦點放在裁減軍備。他說，擁有全球三大核武庫存的國家領導人「處於獨特位置」，能夠削減世界上的核武器數量。

普亭把這次會談視為能夠根據俄方條件討論結束烏克蘭戰爭的契機，開場致詞便把俄羅斯描述為跟美中平起平坐的地緣政治大國，並說三國都肩負著維護與加強國際法治體系的共同責任。

習近平致詞時則強調中國在促進國際和平穩定所扮演的角色，並說各國領袖在地球村承擔特殊責任，應該摒棄「冷戰思維」。

報導指出，習近平一直不願直接涉入俄烏戰爭的相關談判。身為這場會談的東道主，習近平希望藉此機會確立中國做為全球外交核心召集人的地位。

華府智庫史汀生研究中心(Stimson Center)中國計畫主任孫韻(Yun Sun)指出，中方最初考慮舉辦這場會談時，以為事情應該相當簡單，沒有預料到會有這麼多可能被解讀為損害中國國家利益的議題，「這對他們來說是一個學習過程」。

華郵分析，川普對於排場的看重似乎超過政策。

三邊會談之前，川普接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，這次訪問讓美中獲得雙贏，因為習近平在機場親自接機十足展現尊重。川普也說，非常喜歡有數千人群的盛大場面。

川普說，同時與習近平、普亭會面對自己有利，因為中俄領導人彼此合作且交情甚佳。他指出：「他們兩人都喜歡川普，至於我卸任之後會怎樣，那我就說不準了。」

報導指出，三位領導人各自議程相互衝突，不太可能達成全面的重大交易。三人舉行首次正式會晤反而凸顯新興多極全球秩序的複雜，中國則正崛起成為美國的戰略競爭對手。

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