一名年輕人2023年12月11日騎機車經過委內瑞拉首都卡拉卡斯「1月23日」社區繪有委內瑞拉地圖的壁畫，地圖納入由蓋亞那實際管轄、但委內瑞拉主張擁有主權的艾瑟奎波地區。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 路透指川普政府官員曾與蓋亞那、委內瑞拉討論艾瑟奎波爭議，甚至提及領土讓步構想，令蓋亞那震驚；美方隨後澄清政策不變。

路透19日獨家報導，3名知情人士透露，川普 政府一名官員近幾個月曾建議蓋亞那 考慮將部分領土割讓給鄰國委內瑞拉 ，令蓋亞那官員大為震驚，迫使華府出面保證，美國對兩國邊界的政策並未改變。

這起事件的焦點是位於蓋亞那境內的艾瑟奎波（Essequibo）地區，占該國約三分之二的國土面積，富含黃金、鑽石及鋁土礦。委內瑞拉長期主張擁有艾瑟奎波主權，但美國及全球幾乎所有其他國家實際上都承認該地區屬於蓋亞那。

知情人士透露，美國國務院前政策規畫主管盧因（Jeremy Lewin）7月在卡拉卡斯與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）交談時，曾討論美國企業在艾瑟奎波開展業務的可能性。盧因9月在華府會晤蓋亞那外交部長佩索德（Robert Persaud）時表示，可以協助促成蓋亞那與羅德里格斯進行領土談判。盧因已於10月底離職。

知情人士表示，盧因9月與蓋亞那官員會面時，強調自己與羅德里格斯關係密切。他還曾提出委內瑞拉可能取得艾瑟奎波部分控制權的構想。

蓋亞那官員一再強調，艾瑟奎波的地位不容談判。儘管消息人士對盧因在9月會議中的確切措辭說法不一，但蓋亞那官員深感憂慮，迅速向國務院其他官員尋求澄清。2名知情人士表示，美國官員隨後向蓋亞那保證，美國對艾瑟奎波的立場並未改變。

盧因接受路透專訪時表示，曾就兩國領土爭端與蓋亞那及委內瑞拉進行「初步」對話，相關對話是在羅德里格斯5月致函川普後展開。

根據盧因提供給路透的一封5月11日信函，羅德里格斯尋求川普支持，協助改善委內瑞拉與蓋亞那的關係，以處理她所稱涉及艾瑟奎波的「歷史性領土爭議」。她在信中表示，委內瑞拉始終主張透過對話處理此事。不過，路透無法獨立證實這封信的真實性。

盧因表示，羅德里格斯7月在卡拉卡斯與他會面時，也曾直接提出領土爭議。他說：「白宮要求我與蓋亞那及委內瑞拉進行初步且保密的對話，協助政府更全面了解這個問題。我照辦了，並向國務卿魯比歐及白宮回報。」

盧因未透露更多對話內容，但強調自己是奉白宮指示並獲得授權，任何相反說法都「完全不實」。另1名熟悉美國與委內瑞拉往來情況的人士也表示，盧因是奉白宮指示處理此事。

白宮將相關問題轉交國務院回應，但未說明是否曾指示就艾瑟奎波的未來展開對話，或收到羅德里格斯的信函。國務院一名官員透過電子郵件表示，國務院每天都會收到外部人士提出的不同構想及政策選項，但美國對委內瑞拉與蓋亞那邊界的立場並未改變。

委內瑞拉政府未回覆詢問。路透報導刊出後，蓋亞那外交部長佩索德在社群媒體發布外交部聲明，表示9月與美國國務院官員會面時，確實討論了「蓋亞那與委內瑞拉邊界爭議」，但重點是國際法院的審理程序。聲明指出：「蓋亞那已獲得美國政府保證，此後相關立場並未改變。」