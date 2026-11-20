美中俄三國元首19日在中國深圳舉行史無前例的峰會，習近平以東道主身分坐在中間，川普(右)與普亭(左)分坐兩邊。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普、習近平與普亭在深圳首度舉行三邊會談，發表和平宣言，重申避免核戰並談及能源、ICC與全球秩序重整。

今年亞太經濟合作會議(APEC)元首峰會在深圳舉行期間，川普總統、中國國家主席習近平 與俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)19日在場邊展開歷史上第一次美中俄三邊會談，會後發表標題為「中俄美元首和平宣言」，承諾改革聯合國、精煉石油生產和供應、限制國際刑事法院權力以及避免核武戰爭。華爾街日報分析，史無前例的這場三方峰會反映了全球秩序正在轉變，美國稱霸地位日漸受到莫斯科與北京的挑戰。

歷史會談90分鐘 三人各有盤算

美中俄三國元首川普(右)、習近平(中)和普亭(左)、19日在深圳舉行歷史性的峰會，會後並共同發表和平聲明。（歐新社）

三邊會談於深圳山腳下素有「國賓館」之稱的「麒麟山莊」(Kylin Villa)舉行。三位元首坐在巨幅中國山水畫前的大型木質圓桌，歷時大約90分鐘，東道主習近平坐在中間。川普在會議開場時說：「我們真的正在創造歷史。」他表示：「過去那種拒絕談論問題的舊作風，從來沒能解決任何問題。」

根據和平宣言聲明，川普、習近平與普亭同意美中俄三國將針對降低核風險、防止核擴散展開對話。聲明寫道：「三國元首重申核戰爭打不贏也打不得。三國將就減少核風險、防止核擴散進行對話。」

聲明指出，美中俄三國計畫增加精煉石油產品的生產和供應以造福世界各國，並且重申能源穩定流動的重要性。

不過，聲明並未提供後續會議的細節，也未說明三國將如何把這些廣泛承諾轉化為具體行動。

華爾街日報分析，三位領袖之間仍然存有分歧，彼此之間有著相互競爭的野心，對於世界秩序的願景也存在看法衝突。

俄羅斯與美國如今都身陷戰爭泥沼，北京則非常不願承擔美國在歷史上扮演的全球領導角色。中國雖然面臨日益嚴峻的經濟問題，卻憑藉著不斷擴張的核武庫存改寫權力平衡。北京向來表示不應被納入軍備控制談判，因為核武規模與美俄相比微不足道。

報導指出，三人之間雖然各有盤算，卻有著一個共同願望，就是能在各自勢力範圍內不受限制地為所欲為。普亭希望華府不要在烏克蘭問題上掣肘，習近平希望美國接受台灣屬於中國的主張，川普則希望把中國與俄羅斯的影響力排除於西半球之外，這是「唐羅主義」(Donroe Doctrine)的核心要素，以便重新確認美國的區域主導地位。

「互不干預」是三人都能認同的概念，聲明中反對國際刑事法院(ICC)濫用管轄權，並強調官員豁免權應受尊重。

19日川普也分別與普亭和習近平舉行雙邊會晤。