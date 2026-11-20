AI摘要 文章摘要整理： 川普在與習近平、普亭會晤後致電歐洲領袖，強調普亭願談和平並批評援烏是浪費，但白宮表示他重點仍是盡快結束戰爭。

川普 總統在中國深圳的APEC峰會與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭 會晤後數小時，川普向齊聚德國首都柏林的歐洲各國領導人傳達了一個訊息：普亭是認真欲與烏克蘭談判、達成和平協議的。幾位歐洲官員透露，川普表示若能結束俄羅斯戰爭，不僅能挽救生命還能節省開支。

政治新聞網站Politico報導，三位歐洲官員指出川普在結束與普亭會晤後，搭乘空軍一號返國途中致電在柏林舉行的「志願者聯盟」(Coalition of the Willing)峰會。川普在通話中感嘆，為了這場造成大量傷亡的衝突，投入數十億資金提供烏克蘭武器與資金簡直是一種浪費。

部分知情官員形容，川普在通話中語氣強烈，批評歐洲持續支持基輔；但也有人認為這只是他一貫直率的溝通風格。一位知情人士表示，川普其實只是強調若戰爭結束，歐洲無需再負擔援烏費用，各國將能省下大筆資金。

一位美國官員澄清，指稱川普曾要求各國領導人停止資助烏克蘭是不正確的說法；川普只是重申長期以來的一貫立場，即他希望終結這場衝突。一位白宮 官員也駁斥了把這通電話解讀為「批評歐方」的說法，稱川普的論點是若戰爭結束，歐洲各國政府便能將資金用於重建烏克蘭，或是造福本國人民。該官員補充道，總統對和平前景顯得相當「樂觀」，並肯定了參與通話的歐洲領袖們所付出的努力。

出席「志願者聯盟」峰會的白宮特使威科夫(Steve Witkoff)、庫許納(Jared Kushner)表示，川普總統堅決支持以和平方式結束這場戰爭，這也是他向普亭和習近平傳達的訊息。庫許納補充說，普亭目前已準備好接受針對烏克蘭的安全保障概念，這類保障類似於北約(NATO)的第5條款，即成員國集體防禦機制，若其中一方遭受攻擊，其他盟友將協助防衛。

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)則說，川普在電話中分享了與習近平、普亭會晤後的感想，言談間顯得相當樂觀，但柏林峰會的在場人士對於俄方的和平談判意圖，僅能說「極為審慎」的樂觀；相較之下川普對普亭善意的信任似乎「不可動搖」，圖斯克說希望這一次這種信任是有根據的。